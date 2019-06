Kovacs, la derby-ul Franța – Anglia

Marți, în Grupa C a Campionatului European de Fotbal Under 21 s-a disputat derby-ul dintre Franța și Anglia. Duelul «giganților» din grupa României a fost condus de o brigadă de arbitri din Serbia, al patrulea oficial fiind românul Istvan Kovacs. Partida la care facem referire a fost câștigată de Franța, scor 2-1. În urma acestui succes, tinerii reprezentanți ai «Cocoșului galic» au luat, asemenea românilor, o opțiune importantă pentru a câștiga Grupa C și a obține «biletele» pentru semifinalele competiției.

La acest turneu final de tineret, Kovacs a condus la centru chiar meciul de deschidere. Atunci, în primul joc, Polonia s-a impus cu 3-2 în fața Belgiei.

Sursă foto: Răzvan Păsărică/SPORT PICTURES

