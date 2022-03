Kilometru cu kilometru, CJ VÂLCEA REABILITEAZĂ drumurile județene

Zilele trecute vă anunțam că, la Ghioroiu, Consiliul Județean Vâlcea (prin RAJDP) a turnat primul covor asfaltic din acest an. Acolo s-a asfaltat pe Drumul Județean 651 A Bălcești – Ghioroiu – limită județul Gorj, mai exact de la km 7+800 până la km 8+800 de pe raza comunei Ghioroiu.

Ei bine, iată, că Programul de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, aprobat de conducerea CJ Vâlcea pentru acest an, continuă cu asfaltarea Drumului Județean 678C, pe raza comunei Drăgoești. Aici este folosită mixtură asfaltică produsă la stația Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea de la Tătărani.

„Ne vom preocupa, și în acest an, să administrăm cu grijă bugetul pe care îl avem disponibil pentru reabilitarea și întreținerea drumurilor județene. Am început deja turnarea de covoare asfaltice și, kilometru cu kilometru, vom interveni acolo unde este nevoie. Primul tronson de asfalt a fost turnat, zilele trecute, la Ghioroiu. Acum, colegii de la RAJDP toarnă asfalt pe DJ 678C, la Drăgoești, în continuarea sectorului asfaltat anul trecut”, a explicat Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.

„Folosim mixtură asfaltică produsă la stația RAJDP-ului de la Tătărani. De altfel, în primăvara anului trecut, tot pe acest drum s-a turnat primul asfalt produs în noua stație. Prin lucrările de la Drăgoești, se îmbunătățește circulația pe acest drum, care pleacă din DN 64 (Zăvideni), traversează satul Buciumeni (Drăgoești) și se intersectează cu DJ 678, un alt drum pe care Consiliul Județean Vâlcea îl modernizează cu fonduri europene”, a mai precizat președintele CJ Vâlcea.