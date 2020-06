Joi dimineață, protest ilegal dar nesancționat cu zeci de oi la Primăria Costești!

Supărat pe rezultatul unei licitații, un cioban și-a adus câteva zeci de mioare peste șeful administrației, iar Jandarmeria prezentă a uitat de lege sau de starea de alertă

Episod aproape incredibil consumat, la mijlocul acestei săptămâni (joi, 18 iunie 2020), la Primăria Costești: un cioban nemulțumit că a pierdut o parcelă de pășune la o licitație organizată de administrația locală a dat buzna în curtea primăriei în fruntea a câteva zeci de oi și a blocat-o cu mioarele sale cât timp a vrut sub ochii Jandarmeriei!

Deși își anunțase public intenția de a protesta, ciobanul nu s-a mai sinchisit de lege și și-a strigat supărarea din mijlocul mioarelor sale în toiul stării de alertă fără nici o aprobare de protest obținută în prealabil. Minute în șir, acesta a făcut un veritabil circ în curtea administrației publice locale.

Culmea e că, la fața locului, erau prezenți și mai mulți jandarmi care s-au mulțumit doar să-l „consilieze” pe nemulțumit în loc să aplice legea, mai ales, pe timpul stării de alertă! Însoțit de alți amici, omul nu a plecat până nu și-a strigat necazul în mod repetat, jignindu-l și înjurând-l în gura mare pe primar, gesturi pentru care a primit doar un avertisment din partea jandarmilor „pentru că a fost cooperant”!

Primarul explică situația

Edilul social-democrat al comunei, Toma Peștereanu, a publicat versiunea sa legată de acest incident:

„În urma apariției recente în spațiul public a unor articole de presă tendențioase, defăimătoare și complet mincinoase referitoare la activitatea Primăriei și Consiliului Local Costești, consider necesar să fac următoarele precizări:

Niciodată în acești ani de când ocup funcția de primar nu s-a pus problema organizării și desfășurării unor licitații «cu dedicație» pentru nimeni! Nici din România, nici din Vâlcea, nici din Costești, nici din Primăria Costești și/sau Consiliul Local Costești!

În luna decembrie 2019, am reușit elaborarea proiectului de amenajament pastoral pentru comuna Costești, suprafață totală de fânețe și pășuni de 2.001 hectare. Acest document cuprinde toate pajiștile, inclusiv cele ale obștei Bărbătești. Acesta este documentul care a stat la baza licitațiilor ulterioare conform legislației în vigoare.

În luna ianuarie 2020, a fost urcat pe site-ul Primăriei Costești un proiect de hotărâre în legătură cu amenajamentul și închirierea pajiștilor în suprafață de aproximativ 400 hectare.

În luna februarie 2020, a avut loc ședința CL Costești în care am aprobat amenajamentul pastoral, am aprobat închirierea suprafețelor de 400 hectare, studiul de oportunitate, caietul de sarcini, regulamentul de pășunat, formulare, contracte. Toți acești pași au fost făcuți în termenii impuși de lege, stabilindu-se și comisia de licitație și mai departe spre procedura de licitație propriu-zisă, întocmindu-se un calendar concret.

Prima etapă a fost achiziția directă, s-au depus cereri. Ce presupune această etapă? Dacă pentru o pajiște se depune o singură cerere, aceea este automat declarată câștigătoare, conform legii! În cazul mai multor cereri depuse, ajungem la licitația cu strigare. La aceasta au luat parte crescători de animale din comuna Costești și doar două persoane din afară care și-au făcut exploatații și domiciliu aici, chiar anul acesta.

După parcurgerea acestei etape inițiale, s-a ajuns la semnarea unor contracte. Anumite pajiști, unde s-a depus numai câte o cerere, au fost adjudecate direct, iar respectivii au fost declarați câștigători. La restul de parcele, s-a mers către licitația cu strigare cu respectarea strictă a termenelor de depunere impuse de lege. Comisia a înregistrat toate cererile și s-a ajuns la evaluarea dosarelor.

Pentru etapa licitației cu strigare au fost respinse și două persoane pentru că documentația depusă a fost incompletă. Au făcut contestație și li s-au dat răspunsurile și explicațiile solicitate în termenul prevăzut de lege.

Din cauza pandemiei, procedura a fost suspendată, iar acest lucru a fost comunicat electronic.

La ieșirea progresivă din starea de urgență și pe fondul atenuării pandemiei, s-au reluat procedurile și s-a întocmit un calendar pentru ca, la licitația ținută într-un spațiu închis, să nu vină mai mult de șase persoane. Fiecare parcelă în parte a fost scoasă la licitație. Câștigătorilor licitației cu strigare le-a revenit obligația, prin contract, ca în cinci zile lucrătoare să vină și să depună banii. Fără respectarea acestui punct, nu semnai contractul, conform cu caietul de sarcini și procedura legală!

La parcela 23, 22,7 hectare, în data de 14.05.2020, la ora 10.00, au participat următorii: Gunie Constantin, Lăzărescu Traian și Păunescu Neluș. Primul a câștigat parcela cu prețul de 11.890 lei, adică 22,7 hectare, la Zănoaga.

În aceeași zi, la parcela 26, la orele 14.00, au participat Gunie Constantin, Ilea Marieta și Predoiu Mihaela. Parcela a fost câștigată de către Ilea Marieta cu suma de 12.085 lei. Faptul că nu au fost depuși banii a condus la pierderea parcelei.

În data de 25.05.2020, a fost reluată licitația cu strigare între ceilalți doi, adică Gunie și Predoiu, câștigată de primul cu suma 13.278 lei. Dacă domnului Gunie nu-i convenea situația, avea posibilitatea să facă o contestație. Ceea ce nu s-a întâmplat!

Toți cei care au câștigat licitațiile au plătit cu trei excepții: Ilea pe două parcele și Sandu o singură parcelă. Caietul de sarcini impunea reluarea procedurii cu cei care au depus banii, iar cei care n-au depus suma au fost excluși.

Consider că la mijloc în toată această campanie de presă sunt ambiții pur electorale, sunt influențe politice pentru a crea un scandal complet artificial într-o situație care s-a încadrat perfect în litera legii. Comisia și-a îndeplinit misiunea, iar primarul a semnat contractul după ce a primit un raport al Comisiei. În următoarea ședință de Consiliu Local, va fi prezentat un raport detaliat asupra modului cum a decurs această licitație.

Ca și până acum, dar și de aici înainte până în ultima zi când voi activa în administrație, am fost și sunt extrem de deschis pentru orice demers al autorităților publice pentru a vedea clar dacă a greșit sau nu cineva în această speță.

În ceea ce privește modul cum a fost murdărită constant munca mea și a celorlalți angajați ai Primăriei Costești, vă asigur că, din punct de vedere legal, lucrurile nu vor mai rămâne așa și nici nu se vor mai repeta la frecvența și violența ultimilor ani!”