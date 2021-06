Învingători prin fapte bune: pasionații de sport sunt invitați să susțină trei cauze sociale la MARATONUL OLTENIEI 2021

Anul acesta, cele trei cauze sociale care vor beneficia de sumele provenite din taxele de participare la Maratonul Olteniei 2021, dublate de companie sunt: Fundația Alex Tache, Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea și Fundația World Vision România.

În 2021, Maratonul Olteniei așteaptă iubitorii de MTB și alergare în Ținutul Învingătorilor, în cadrul curselor fizice cu start din parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, în perioada 28-29 august și în format virtual, curse care pot fi derulate oriunde, în perioada 10-29 august 2021. Înscrierile sunt deschise la www.maratonulolteniei.ro, iar contravaloarea taxelor de participare va fi dublată și donată comunității locale din zona Olteniei.

În context, este de amintit că, pentru cursa fizică cu start din Parcul Zăvoi, numărul locurilor este limitat. De altfel, numărul acestora se apropie cu pași repezi de SOLD OUT.

„Pentru noi, Maratonul Olteniei este mai mult decât un eveniment sportiv, devenind de-a lungul edițiilor anterioare un ținut cu identitate, cultură, tradiție și istorie proprie, care a adunat peste 1.000 de cetățeni cu energie bună și dorința de a face bine. Continuăm tradiția și oferim sprijin comunității locale, ca parte a misiunii noastre de a dărui energie pentru bine. Credem în puterea inițiativelor locale și în impactul pe care acestea îl pot avea asupra comunităților defavorizate. Astfel că suntem bucuroși să cunoaștem, cu fiecare ediție, din ce în ce mai mulți oameni care vor să se alăture demersului nostru”, a declarat Ondrej Safar, CEO CEZ România.

„Ne onorează propunerea CEZ România de a fi, pentru al doilea an, unul dintre beneficiarii #energieipentrubine dăruite de sportivi la Maratonul Olteniei 2021. Datorită donației de anul trecut am reușit să finalizam instalația termică și de apă caldă/rece. Visul nostru se apropie tot mai mult de împlinire și ne dorim ca anul acesta să ne mutam alături de copii în casa NEST. Cu siguranță, ajutorul de la Maratonul Olteniei 2021 va juca un rol important și pentru asta le mulțumim învingătorilor care vor lua startul la MO 2021!”, a declarat Alex Tache, fondatorul Fundației Alex Tache.

„La Secția de Neonatologie a SJU Vâlcea se nasc aproape toți bebelușii din județul Vâlcea și pentru toți căutăm să oferim îngrijiri medicale la cele mai înalte standarde ale momentului. Nou-născuții prematuri sunt adesea cei care au cea mai mare nevoie de aparatură medicală performantă, iar sprijinul oferit de Maratonul Olteniei 2021 și concurenții săi se va transforma într-o șansă suplimentară la viață pentru cei mici”, a declarat Monica Nicolae, șefa Secției de Neonatologie din cadrul Spitalul Județean de Urgență Vâlcea.

„Discrepanţele între rural şi urban se adâncesc din ce în ce mai mult. De aceea este vital să le oferim copiilor de la sate şansa la educaţie – şi nu doar prin bani de transport şi cazare, dar şi prin consiliere, dezvoltare personală și acces la experienţe. Asta facem prin programul «Vreau în clasa a 9-a» şi nu am putea face nimic din toate acestea dacă nu am avea alături parteneri responsabili, ca CEZ România. Mulţumim prietenilor de la CEZ România și viitorilor concurenți ai Maratonului Olteniei 2021”, a declarat Mihaela Nabăr, Director Executiv World Vision România.

Pedalează, aleargă și donează la Maratonul Olteniei 2021!

Fundația Alex Tache construiește în comuna Galicea, județul Vâlcea o casă de tip familial pentru 12 copii abandonați. Proiectul se suprapune cu strategia guvernamentală care își propune eliminarea centrelor de plasament mamut în care trăiesc până la 100 de copii și mutarea lor în aceste case cu până la 12 ocupanți, unde copiii beneficiază de educație și supraveghere ca într-o familie. Inspirația pentru proiectul NEST a venit de la fondatorul fundației – Alex Tache, cel care în urmă cu 14 ani, la vârsta de 20 de ani, a fost diagnosticat cu o formă de cancer osos și a trecut prin multiple operații și tratamente chimioterapeutice în urma cărora i-a fost amputat un picior. Proiectul se diferențiază de celelalte case de tip familial prin faptul ca Alex își dorește să locuiască alături de copii.

Maratonul Olteniei 2021 va susține dezvoltarea proiectului pentru construcția casei de tip familial, pentru una dintre următoarele lucrări: dotări, finisaje interioare/exterioare – tencuieli, placări sau montarea instalațiilor termice, sanitare, electrice.

Secția de Neonatologie a Spitalului de Urgență din Râmnicu Vâlcea

În fiecare an, la spitalul din Râmnicu Vâlcea se nasc peste 2.000 de copii, iar 200 dintre aceștia sunt născuți prematur sau cu probleme medicale și necesită îngrijiri de specialitate. Susținerea din partea Maratonului Olteniei 2021 va fi direcționată către achiziția de echipamente medicale performante – incubatoare, ventilatoare, monitoare pentru urmărirea funcțiilor vitale sau o masă de resuscitare, pentru o mai bună funcționare a secției.

Fundația World Vision România acordă burse dedicate tinerilor din medii vulnerabile, ca parte a programului «Vreau în clasa a 9-a». Prin acest proiect, organizația non-guvernamentală are ca obiectiv susținerea tinerilor pentru a deveni învingători prin acces la educație.

Sumele strânse prin intermediul Maratonului Olteniei 2021 vor fi folosite pentru dezvoltarea programului, astfel încât din ce în ce mai mulți tineri să aibă acces la resurse educaționale, pentru un viitor mai bun.

De unde puteți afla noutăți?

Rămâneți la curent cu noutățile și surprizele din Ținutul Învingătorilor al Maratonului Olteniei 2021 pe pagina de Facebook a evenimentului, acolo unde puteți găsi și recomandări pentru participanți dar și experiențe din anii anteriori. Pentru mai multe detalii despre înscrieri, măsuri de siguranță, taxe de participare, metode de plată sau probe de concurs, vă invităm să accesați www.maratonulolteniei.ro.

Ținutul Maratonului Olteniei are și propria sa aplicație mobilă! Veți beneficia de toate notificările și informațiile despre curse, cauzele sociale ale #MO 2021 utilizând aplicația care poate fi descărcată din Google Play – http://bit.ly/2MD9S2B sau App Store – https://apple.co/2M0FQq4.

