Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” – perspective istoriografice și metodologie

Email the Author

Email the Author

About Corespondenți Curierul de Vâlcea,

Sesiune internă de comunicări la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române, din Craiova Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române, din Craiova, promotor activ al unor acțiuni consistente de evidențiere a realizărilor trecutului, dar și de trasare a unor coordonate pentru viitor, s-a manifestat ca o instituție științifică de prestigiu atât în plan local, cât și în plan național și internațional. De-a lungul timpului, rezultatele principalelor domenii de cercetare au fost inserate, în primul rând, în propriile reviste – Arhivele Olteniei, serie nouă, ajunsă la nr. 36/2022 și Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, la nr. XXIII/2022 – , precum și în alte periodice de specialitate editate în țară și străinătate ori în studii monografice. Începând cu anul 1990, cercetarea s-a efectuat pe bază de programe aprobate de către prezidiul Academiei Române și de granturi obținute prin concurs. Proiectele de cercetare din cadrul programelor au reprezentat obiective importante pentru colectivul de cercetători din cadrul acestei instituții academice și au fost rezolvate cu muncă, responsabilitate și dăruire. În perioada 7-15 iunie 2022, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române, din Craiova organizează sesiunea internă de comunicări referitoare la programele de cercetare asumate în perioada 2020-2023 de către cercetătorii din cadrul celor două compartimente științifice: istorie-arheologie și etnografie, filologie și filosofie. Activitatea științifică în cadrul instituției se axează în mod prioritar pe șase programe de cercetare. În domeniul arheologiei, cercetările vizează funcția simbolică și ritualică a focului în comunitățile preistorice. În domeniile Evului Mediu, perioadei moderne şi contemporane, direcţiile de cercetare privilegiază următoarele teme: izvoarele istorice ale literaturii de secol XVI-XVII despre spaţiul balcanic; elite boiereşti şi arhitectură specifică în Oltenia (secolele XVIII-XIX); modernizare şi urbanizare în Oltenia; cultura memoriei în Oltenia; reformarea societăţii româneşti: de la campaniile culturale regale la instituţia Serviciului Social; cooperaţia din Oltenia rurală în perioada interbelică; comercianți și firme din Craiova (1918/1948); mitologii, realităţi şi strategii de aprovizionare în Republica Socialistă România (1965-1989); ideologii, practici politice și procese electorale etc. În domeniul filologiei, au fost avute în vedere realizarea unor instrumente de lucru în domeniile toponimiei. Cercetarea din domeniul etnografiei este centrată pe specificul unor areale geografico-culturale din zona Olteniei, etnologia unor practici tradiţionale, schimbările de mentalitate din universul rural. În domeniul filosofiei s-au conturat două direcţii principale: studiul ideilor şi conceptelor de bază şi integrarea contribuţiilor româneşti în circuitul european. În primele zile de întâlniri și discuții un accent deosebit a fost pus pe stadiul actual al cunoștințelor, valorificarea parțială şi metodele de lucru utilizate în perioada de documentare. În acest sens, un rol important l-au avut investigarea fondurilor inedite din cadrul Serviciului Arhivelor Naţionale Istorice Centrale din Bucureşti şi ale Serviciilor Judeţene Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinţi, Argeş şi Teleorman, studierea materialelor existente în baza documentară a bibliotecilor și muzeelor județene, a Centrului judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale, Dolj, precum şi a centrelor similare din judeţele Olt, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea. Valorificarea rezultatelor prin intermediul publicațiilor de specialitate din țară și străinătate, participările la manifestări științifice, colaborările pe plan științific, parteneriatele naționale și internaționale sunt doar câteva dintre obiectivele urmărite de cercetătorii Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” pentru promovarea cercetării din Oltenia istorică. • Cercet. șt. III, dr. Loredana-Maria ILIN-GROZOIU, purtător de cuvânt al ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopșor” Craiova

Right Asides

Caută articole Caută după:

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Arhive Selectează luna iunie 2022 (73) mai 2022 (220) aprilie 2022 (194) martie 2022 (240) februarie 2022 (195) ianuarie 2022 (206) decembrie 2021 (163) noiembrie 2021 (211) octombrie 2021 (221) septembrie 2021 (281) august 2021 (197) iulie 2021 (222) iunie 2021 (273) mai 2021 (234) aprilie 2021 (301) martie 2021 (292) februarie 2021 (238) ianuarie 2021 (209) decembrie 2020 (187) noiembrie 2020 (243) octombrie 2020 (256) septembrie 2020 (306) august 2020 (339) iulie 2020 (313) iunie 2020 (302) mai 2020 (219) aprilie 2020 (236) martie 2020 (301) februarie 2020 (234) ianuarie 2020 (233) decembrie 2019 (212) noiembrie 2019 (291) octombrie 2019 (333) septembrie 2019 (259) august 2019 (179) iulie 2019 (355) iunie 2019 (330) mai 2019 (360) aprilie 2019 (337) martie 2019 (401) februarie 2019 (348) ianuarie 2019 (215) decembrie 2018 (230) noiembrie 2018 (355) octombrie 2018 (357) septembrie 2018 (357) august 2018 (161) iulie 2018 (311) iunie 2018 (291) mai 2018 (325) aprilie 2018 (266) martie 2018 (330) februarie 2018 (301) ianuarie 2018 (269) decembrie 2017 (243) noiembrie 2017 (335) octombrie 2017 (378) septembrie 2017 (380) august 2017 (197) iulie 2017 (354) iunie 2017 (372) mai 2017 (436) aprilie 2017 (366) martie 2017 (467) februarie 2017 (416) ianuarie 2017 (340) decembrie 2016 (300) noiembrie 2016 (396) octombrie 2016 (439) septembrie 2016 (404) august 2016 (210) iulie 2016 (394) iunie 2016 (402) mai 2016 (276) aprilie 2016 (445) martie 2016 (497) februarie 2016 (455) ianuarie 2016 (445) decembrie 2015 (331) noiembrie 2015 (463) octombrie 2015 (442) septembrie 2015 (317) august 2015 (185) iulie 2015 (447) iunie 2015 (457) mai 2015 (445) aprilie 2015 (397) martie 2015 (438) februarie 2015 (407) ianuarie 2015 (350) decembrie 2014 (270) noiembrie 2014 (373) octombrie 2014 (481) septembrie 2014 (267) august 2014 (254) iulie 2014 (635) iunie 2014 (533) mai 2014 (237) aprilie 2014 (377) martie 2014 (544) februarie 2014 (490) ianuarie 2014 (321) decembrie 2013 (498) noiembrie 2013 (453) octombrie 2013 (317) septembrie 2013 (335) august 2013 (255) iulie 2013 (318) iunie 2013 (265) mai 2013 (311) aprilie 2013 (303) martie 2013 (371) februarie 2013 (350) ianuarie 2013 (339) decembrie 2012 (308) noiembrie 2012 (434) octombrie 2012 (498) septembrie 2012 (398) august 2012 (282) iulie 2012 (455) iunie 2012 (290) mai 2012 (389) aprilie 2012 (284) martie 2012 (419) februarie 2012 (443) ianuarie 2012 (394) decembrie 2011 (332) noiembrie 2011 (436) octombrie 2011 (455) septembrie 2011 (431) august 2011 (379) iulie 2011 (361) iunie 2011 (314) mai 2011 (335) aprilie 2011 (356) martie 2011 (218) februarie 2011 (61)

Calendar apariții iunie 2022 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « mai