Îngrijorați de numărul mare al incendiilor, pompierii au adus DOUĂ ASAS-uri NOI la Vâlcea

La începutul acestei luni, în dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Magheru” al județului Vâlcea au intrat două ASAS (Autospeciale de Stingere cu Apă și Spumă) pentru intervenții la incendii de fond forestier. Una dintre acestea a fost repartizată la Detașamentul de Pompieri Râmnicu Vâlcea, iar cea de-a doua la Detașamentul de Pompieri Drăgășani.

Acest tip de autovehicul are o construcție specială care dispune de instalații, echipamente și accesorii destinate limitării și stingerii incendiilor, în zone cu teren accidentat. Acest lucru este posibil datorită echipării off-road care permite intervenția în zone greu accesibile de deal și de munte, zone în care se petrec cele mai multe incendii de fond forestier.

Autospeciala dispune de tracțiune integrală (4×4), o capacitate de a transporta de 3.000 litri de apă și 250 de litri de spumogen, precum și un tun de refulare care permite stingerea incendiilor de la o distanță de siguranță, fără a expune personalul sau tehnica de intervenție. Dotarea autovehiculului permite alimentarea cu apă și din surse fără presiune (lacuri, acumulări de apă, râuri etc.), ceea ce reprezintă un real avantaj, mai ales atunci când intervenția are loc în zone greu accesibile, situate la mare distanță de sursele de alimentare cu presiune (hidranți).

Incendiile de pădure sunt caracterizate de propagarea foarte rapidă a flăcărilor și acces dificil, fapt pentru care este necesară reducerea timpului de răspuns printr-o intervenție imediată cu o dislocare mare de resurse umane și materiale.

Aceste două autospeciale au fost achiziționate prin Proiectul european „VIZIUNE 2020”, de care Inspectoratul General pentru Situații de Urgență care beneficiază de finanțarea pentru 30 de astfel de autopompe cisternă. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, prin care 682 de milioane de euro din bani europeni sunt alocați Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

• Sursă foto și text: Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice al ISU Vâlcea