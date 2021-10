Inflație maximă pe palierul politic șoșochist: PIPEREA „COACE” UN PARTID naționalisto-socialist!

Email the Author

Din Raportul „Infodemia COVID-19 în România: o analiză a dezinformării în spațiul digital” , publicat în urmă cu fix un an, document ce radiografia primele șase luni din pandemie, Gheorghe Piperea era plasat în vârful curentului care azi se vede în secțiile ATI. „Mulți dintre cei care pun în mișcare acest tip de mesaje intră sub incidența așa-numiților falși experți. Nu discutăm în raport cu profesia lor de bază, ci în raport cu această criză de sănătate, ei se poziționează ca niște voci experte, dar cu toate acestea au o poziție marginală în raport cu comunitatea științifică și cu descoperirile acesteia. Ei profită de vizibilitatea pe care o au, care le dă o aură de legitimitate, uneori în baza profesiei – cei care sunt medici și fac asemenea afirmații controversate sau dezinformări”, explică experta Flavia Durach, de la Asociația Eurocomunicare. Raportul privind dezinformările din mediul digital românesc, pe seama pandemiei de Covid-19, a identificat nouă mari teme care au prins cel mai bine pe Facebook în perioada analizată, martie-octombrie 2020: • „Plandemie. Mascaradă” • „O simplă viroză” • „Virusul fabricat” • „Fără botniță” • „Bill Gates – figura «ocultei» şi a industriei Big Pharma” • „Dictatura și Noua Ordine Mondială” • „Corupţia elitelor şi neîncrederea în autorităţi” • „5G ne îmbolnăvește de COVID-19” • „Tratamente și remedii minune”.

Piperea, la rându-i, profețește pe Facebook: „Vrem să creăm această alternativă, din mers. Vrem să fiți parte la crearea acestei alternative. În cele din urmă, toate democrațiile mor – de regulă, prin sinucidere. Rar se întâmplă ca democrația să fie înlocuită cu tirania prin lovituri de stat militare. Marile democrații, cele consolidate, își dau obștescul sfârșit pas cu pas, gradual, fiind subminate de președinți aleși ori de premieri desemnați (aparent) democratic, adică prin ingerarea voluntară a otrăvii sau prin inocularea entuziastă a agentului patogen”. Avocatul are deja pregătită și lista crizelor care lovește omenirea iar divizia media FSB Moldova-România o redă cu înflăcărată însuflețire: stagflația (scădere economică abruptă, dublată de inflație galopantă); scăderea voluntară, birocratică, a puterii de cumpărare a banilor; sărăcirea clasei de mijloc și îmbogățirea amețitoare a celor puțini și privilegiați (prin câștiguri aberante la bursă și prin acumularea de resurse și de active imobiliare); segregarea și antagonizarea claselor sociale pe criterii sanitare; culpabilizarea tuturor, cu excepția salvatorilor și a «eroilor din linia întâi»; înghețarea pe termen indefinit, la cererea publicului înfricoșat și cumpărător de «siguranță» și de «sănătate», a aproape tuturor drepturilor și libertăților fundamentale.

Avocatul care a orchestrat vânzarea OLTCHIM a ieșit la luptă și se ia la trântă cu Dragnea pentru firimiturile electorale ale AUR SPUTNIK ne dă vestea cea mare: „O mișcare naționalistă de stânga ce va lupta pentru drepturi și libertăți” cu Gheorghe Piperea în prima linie. Anunțul inițial aterizase spre finele verii, atunci când maestrul insolvențelor devenit fruntaș conspiraționist pe rețele sociale tasta: „România Nesupusă va fi o inițiativă legislativă cetățenească prin care să se reglementeze: prezumția de sănătate a omului normal; dreptul cetățeanului la asistență sanitară, tratament și medicație; interdicția procedurilor medicale invazive și a testelor clinice cu care pacientul nu este expres de acord; interdicția pașaportului sanitar și a oricărei forme de discriminare pe criterii sanitare sau de suspiciune de boală; dreptul plătitorului de contribuție de asigurare de sănătate de a suspenda plata contribuției pe perioada în care autoritățile instituie stare de urgență sau de alertă ori carantină, care împiedică funcționarea normală a sistemului sanitar și accesul tuturor la îngrijire și tratament; interdicția propagandei medicale și a reclamei comerciale la produsele medicale; interdicția sponsorizărilor, a donațiilor și a rotației cadrelor medicale ori a birocraților sanitari cu producătorii și distribuitorii de produse medicale”. Inițiativa, la nivel național, are nevoie de 100 de mii de semnături. La nivelul Uniunii Europene, are nevoie de 2 milioane de semnături. Un al doilea proiect va fi strângerea de semnături pentru retragerea mandatelor sau demisia de onoare a tuturor euro-deputaților care au votat pentru pașaportul sanitar european, un instrument „al segregării sociale pe criterii de suspiciune de boală”. „România Nesupusă” amintește de partidul de stânga francez „La France Insoumise” al lui Jean-Luc Melenchon, au grijă să ne informeze vecinii de la Răsărit despre planurile politice ale unuia dintre marii lor favoriți din această perioadă pandemică pe care l-au preluat cu venerație și l-au lăudat cu fanatism la fiecare postare. „La o zi de la lansarea grupului România Nesupusă, numărul celor înscriși a depășit 7.000 și a anunțat că lansează o serie de sondaje care vor atinge teme sensibile ale societății. Temele pe care le propune Piperea sunt acelea pe care «casele de sondaje» le omit intenționat, arată el, fiind țintite în asemenea manieră încât să «ruleze» aceleași teme fixate de controlorii neo-feudali ai lumii neo-medievale în care ne-am afundat și să pună nemeritat reflectorul pe aceleași personaj triste, obosite și ultra-rodate, cu consecința că oamenii au ajuns să creadă că nu există alternativă”, scrie SPUTNIK.

