Inchirieri microbuze de la Transcarsrl

Daca ai nevoie de un microbuz, acum nu trebuie sa cauti pe internet soferi cu microbuze si nici sa apelezi la numerosi proprietari privati. Site-ul transcarsrl.ro iti va permite sa rezolvi rapid problema, deoarece transcarsrl iti ofera servicii de inchirieri microbuze la cele mai optime preturi. Inchirierea unui microbuz cu sofer se poate face pentru orice scop si pentru orice perioada. Ce inseamna acest lucru? Transportul pentru pasageri este solicitat de catre persoanele care trebuie sa ajunga undeva, fara sa se gandeasca cand va fi urmatorul zbor si cat de plin va fi urmatorul tren. Prin servicii de inchirieri microbuze, se asteapta imbarcarea fiecarui pasager si livrarea in timp util la locul indicat. Firma de inchirieri microbuze transcarsrl este contactata de numeroase agentii de turism si companii implicate in diverse evenimente culturale si evenimente festive. Serviciul este solicitat nu doar de turisti, ci si de sportivi, copiii care merg in tabere de creatii, precum si pentru delegatii din alte tari.

Inchirieri autocare

Printre serviciile populare ale firmei de inchirieri microbuze se numara si servicii de inchirieri autocare pentru petreceri corporative, pentru anul nou, pentru excursii scolare si pentru adulti etc. De asemenea, se poate face si transportul persoanelor catre si de la locul de munca. Transportul spectatorilor la concerte / festivaluri, sporturi si alte evenimente publice care au loc in alte orase etc. Inchirierea de autocare depinde de obiectivele pe care le ai. Daca nunta necesita un autocar pentru o zi sau doua, atunci poti solicita servicii de inchirieri autocare de la firma transcarsrl. Managerii firmei sunt intotdeauna gata sa discute conditiile si sa ofere oferte favorabile pentru ambele parti. De exemplu, exista o mare diferenta intre o masina turistica cu 40-45 de locuri si un Ikarus cu 250 de locuri. In acelasi timp, numarul de pasageri pe care autocarul il poate transporta, ramane aproximativ acelasi. Daca ai nevoie de un mijloc de transport pentru un grup de 8 pana la 22 de persoane cu confort maxim, cel mai bine este sa inchiriezi un microbuz in acest sens. Ofera confort, datorita scaunelor moi si confortabile si prezinta aer conditionat in cabina.