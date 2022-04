Încă un simptom al sărăciei? VÂLCEA E CODAȘA OLTENIEI la contribuțiile pentru pensiile private

Județul se «îneacă» în subsolul clasamentului național la doar șase lei de Vrancea

Un raport ASF (Autorității de Supraveghere Financiare) scoate la iveală, din nou, picajul economic pe care-l trăim și pe care datele statistice oficiale nu știu să-l împăturească așa frumos cum o fac politicienii noștri. 176 lei este media pe care o plătește un vâlcean pentru pensia lui privată, cea mai mică dintre toate contribuțiile la nivelul Olteniei și aproape de ultimul loc pe țară, 170 lei cât este media Vrancei! În raport cu restul județelor din regiune, Gorjul are 3 lei în plus, Mehedinți 25 lei de lei în plus, Oltul 36 lei în plus și Doljul deja 38 lei.

În afara județului Vrancea, celelalte județe care se află sub Vâlcea sunt: Bistrița Năsăud, Covasna și Hunedoara cu o medie de 175 lei.

