În Bărbătești, PROIECTUL DE PESTE PATRU MILIOANE EURO, recepționat oficial

Vineri, 17 decembrie 2021, de la ora 10.00, la sediul primăriei Bărbătești, s-a desfășurat ședința finală a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Asfaltare drumuri de interes local în comunele Bărbătești, Costești, Pietrari, județul Vâlcea”.

Potrivit edilului Constantin Bănacu, proiectul a constat în: „Valoarea totală a proiectului a fost de peste 210 miliarde lei vechi (21 milioane RON, n. red). La noi, în comună, a fost de peste 68 miliarde. Am început prin 2018, a mers greoi din vina constructorului și abia în acest an iată c-am ajuns și la liman. Important este că lucrarea ieșit bine, e de calitate. Până și eu mă pot declara mulțumit, ceea ce pentru cei care mă cunosc știu că nu e foarte des… Dosarul cuprinde drumurile cele mai importante care leagă cele trei comune din acest ADI, plus Stoeneștiul”.