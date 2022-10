HANDBALISTELE DE LA SCM SE POT REVANȘA în fața suporterilor în Cupa EHF. Au prins adversar accesibil în turul 3!

După începutul mai slab de campionat, în care au pierdut în fața rivalelor cu care se luptă pentru pozițiile de pe podiumul Ligii Florilor de handbal feminin, jucătoarele de la Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea au șansa de a se revanșa în fața suporterilor prin rezultate mai bune în cupele europene.

Iar primele șanse pentru îndeplinirea acestui obiectiv vor apărea în luna decembrie a acestui an, atunci când echipa susținută financiar de Primăria Râmnicu Vâlcea va întâlni, în dublă manșă, gruparea suedeză Hoors. Meciul va conta pentru turul al treilea al Cupei EHF, fază în care formația vâlceană a fost calificată direct, prin prisma numărului redus al echipelor care s-au înscris în această întrecere secundă ca valoare a handbalului european.

Chiar dacă va întâlni o echipă din nordul Europei, acolo unde se consideră că se practică poate cel mai performant handbal din lume, SCM Râmnicu Vâlcea nu ar trebui să aibă emoții în fața vikingelor. Hoors nu reprezintă o forță în handbalul feminin european, nu are tradiția și fanii Vâlcii și, în plus, meciul retur, cel decisiv pentru calificarea în faza grupelor, se va disputa în vulcanul din Sala „Traian”. Noi mizăm pe o dublă victorie a multinaționalei de la Vâlcea. Voi?