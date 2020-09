Handbal feminin, echipa națională: Loturile de senioare și de tineret se reunesc la Craiova. Trei jucătoare convocate de la SCM Râmnicu Vâlcea

Oficialii Federației Române de Handbal au anunțat că loturile de senioare și de tineret 2000/2001 ale României se vor reuni pentru prima dată de la începutul pandemiei COVID-19. Reunirea celor două loturi feminine va avea loc la Craiova, în perioada 27 septembrie – 3 octombrie, aici fiind programată o acțiune de pregătire centralizată.

SCM Râmnicu Vâlcea are trei jucătoare convocate în cele două loturi. Chiar dacă are numai 20 de ani, Diana Ciucă a fost convocată la echipa de senioare a țării noastre, evoluțiile bune din poarta Vâlcii în debutul grupelor Ligii Campionilor menținând-o pe jucătoarea noastră în atenția selecționerului Bogdan Burcea. În urmă cu câteva zile, într-un top al paradelor portarilor realizat de Federația Europeană de Handbal după prima etapă a Ligii Campionilor, Diana Ciucă a fost inclusă cu o intervenție foarte spectaculoasă pe care avut-o în Franța, în partida dintre Brest Handball și SCM Râmnicu Vâlcea. Și tot despre Diana Ciucă mai trebuie spus că, la reunirea lotului național de la Craiova, va fi pregătită de actuala antrenoare cu portarii de la SCM Râmnicu Vâlcea, Ildiko Kerekeș Barbu. Una dintre colegele Dianei Ciucă de la lotul național este Yuliya Dumanska, portăriță recent transferată de la SCM Râmnicu Vâlcea la Podravka Vegeta din Croația.

În ceea ce privește lotul de tineret, aici SCM Râmnicu Vâlcea are două jucătoare convocate pentru stagiul de pregătire de la Craiova. Este vorba despre Roberta Stamin și Dana Marin.