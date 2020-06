Handbal feminin: antrenorul naționalei a ghicit toate adversarele tricolorelor la Euro 2020

Recent, la sediul Federației Europene de Handbal s-au desfășurat tragerile la sorți pentru stabilirea componenței grupelor contând pentru turneul final al Campionatului European de handbal feminin, întrecere care se va desfășura în luna decembrie 2020, în Norvegia și Danemarca. Acum tricolorele știu cu cine vor juca la Campionatul European din Norvegia și Danemarca, aceleași gazde ca și la turneul final din urmă cu zece ani, atunci când naționala României a cucerit ultima medalie continentală, bronzul! Pentru competiția din luna decembrie, sorții au scos în calea Cristinei Neagu & co., în calitatea de adversare, selecționate destul de puternice, precum Norvegia (care este și țară gazdă), Germania și Polonia. Toate cele patru naționale vor face parte din Grupa D a Campionatului European care se va desfășura la sfârșitul acestui an calendaristic.

După aflarea numelor celor trei adversare din faza grupelor, Bogdan Burcea (selecționerul echipei tricolore) a oferit primele declarații. Înainte de a vă prezenta punctele de vedere ale tehnicianului care va avea (cel mai probabil) ca obiectiv la Campionatul European din luna decembrie obținerea unei medalii alături de echipa națională este foarte important să anunțăm că selecționerul a ghicit (înainte de efectuarea tragerilor la sorți) numelor tuturor celor trei adversare pe care România urmează să le întâlnească în prima fază a turneului final.

Astfel, selecționerul s-a declarat mulțumit de rezultatul tragerii la sorț și de numele adversarelor pe care România le va întâlnit (deși este adevărat că acestea putea fi și puțin mai accesibile). Burcea s-a destăinuit și a mărturisit că gândurile îi zboară deja la fazele finale ale competiției din Norvegia și Danemarca.

Selecționerul a vorbit și despre situația Cristinei Neagu, care va reveni la un Campionat European după ce, în urmă cu aproape doi ani (decembrie 2018) s-a accidentat grav la turneul final din Franța. De asemenea, selecționerul tricolorelor a venit și cu unele precizări legate de modul în care pandemia de Coronavirus a dat peste cap planurile sale de pregătire a primei reprezentative a României.

Bogdan Burcea despre adversarele de la Campionatul European

„Sunt echipe care trebuie respectate. Norvegia este Norvegia indiferent de situație. Au avut resurse, acolo este o școală de handbal foarte bună. Norvegia are prezențe ca și noi la Campionatele Europene, peste 12. Și ei au jucătoare care revin după accidentări. Cu toate acestea, noi nu vom ridica brațele, vrem să învingem și Norvegia. Așa cum vrem să învingem și Germania și Polonia”.

Bogdan Burcea despre pandemia de Coronavirus

„Pandemia a încurcat pe toată lumea, nu numai pe noi. Sper însă ca toată lumea să depășească cu bine și cât mai repede acest moment. Aștept cu nerăbdare reluarea activității așa cum eram obișnuit. Cel mai important pentru perioada următoare este să revenim la starea de normalitate”.

Bogdan Burcea despre Cristina Neagu

„Cristina este un fenomen în handbalul feminin internațional, nu numai românesc. Mă bucur că provine din școala de handbal românească. Cred că este o mândrie pentru absolut toată lumea, pentru toți profesorii care au format-o, pentru profesorii care au antrenat-o și au adus-o la acest nivel. Sper să fi depășit momentul accidentării de acum doi ani din timpul turneului final al Campionatului European din Franța. Ea este o fată puternică”.

Bogdan Burcea despre… noroc

„Eu mă consider un antrenor norocos și sper să mă țină și de acum încolo nocorcul. În toată cariera mea de peste 25 de ani am avut parte de noroc, nu am de ce să mă plâng”.

