Guvernarea în cifre oficiale

Guvernul liberal continuă să facă investiții în infrastructura de la nivel local. În datele de 10 și 4 august 2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a virat banii pentru decontarea facturilor la lucrările realizate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL). În prima tranșă au fost dați aproape 202 milioane de lei, pentru 283 de obiective de investiții la nivel național. În tranșa a doua au fost oferiți 170.706.579,16 lei, pentru 258 de obiective de investiții.

În aceste două tranșe au fost cuprinse 13 localități (Galicea, Gușoeni, Livezi, Nicolae Bălcescu, Măldărești, Roșiile, Racovița, Runcu, Slătioara, Șușani, Tetoiu, Vlădești, Vaideeni) din județul Vâlcea, cu un total de 16 obiective, plus două obiective pentru Consiliul Județean Vâlcea. Suma totală pe care guvernul liberal a aprobat-o este de 15,683,083.79 de lei. Dintre care Consiliul Județean Vâlcea a primit suma de 2,156,695.68 de lei pentru reabilitarea drumurilor județene. Obiectivele principale ale acestui program au ca scop dezvoltarea infrastructurii locale și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor români. Obiectivele cuprind extinderea rețelei de apă potabilă (Roșiile), reabilitarea și modernizarea școlilor gimnaziale (Tetoiu, Șușani), reabilitarea dispensarului medical (Gușoeni) sau construirea unuia nou (Slătioara), reabilitarea drumurilor de interes local (Vaideeni, Livezi, Măldărești) și construirea de poduri și podețe (Nicolae Bălcescu, Vlădești).

„Obiectivul PNL-ului este să obțină o creștere economică solidă bazată pe investiții. La ora actuală, guvernul liberal pune în mișcare banii europeni pentru investițiile din România și prioritatea sa o reprezintă implementarea planului de relansare economică, în contextul celei mai grave crize sanitare din ultimii zeci de ani. PNL-ul continuă să deschidă șantiere abandonate și să finanțeze investiții majore pentru cetățenii români. Comparativ cu PSD care sabotează, rând pe rând, fiecare măsură și decizie a autorităților și are o singură preocupare: să pună bețe-n roate guvernului PNL! Singura miză a pesediștilor este de natură politică; moțiunea de cenzură, anunțată zilnic de PSD, nu are nicio motivație solidă, este pur şi simplu un demers electoral făcut înainte de alegerile locale”, a declarat deputatul Cristian Buican.

• Biroul de Presă al PNL Vâlcea