EXPONATUL SĂPTĂMÂNII la Muzeul de Istorie Vâlcea este un vas de tip kantharos

Piesa face parte din componența depozitului de vase ceramice de la Govora-Sat

În această săptămână, pasionații de istorie din județul nostru și nu numai pot admira un alt obiect interesant ce este expus la Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” din Râmnicu Vâlcea. Este vorba despre un vas de tip kantharos.

Descoperit în 1958, în apropiere de Mănăstirea Govora, depozitul era format inițial din 23 de vase din care 11 se păstrează la Muzeul Județean Aurelian Sacerdoțeanu Vâlcea. Cercetările au fost efectuate de Gh. Petre Govora împreună cu studentul Petre Roman, trimis la fața locului de Dumitru Berciu. Preotul-arheolog Gh. Petre Govora îl atribuia Bronzului Târziu (fazele IV-V ale culturii Verbicioara) dar, reputatul cercetător Bernhard Hänsel consideră că acest depozit de cești cu două toarte (kantharos, pl. kantharoi) formează o manifestare aparte a Epocii Bronzului, și anume grupul Govora (sau Govora-Fundeni, după Nona Palincaș).

Din punct de vedere al pastei ceramicii, aceste vase aparţin categoriei fine, pasta este bine preparată, cu ardere puternică, cu pereţii bine slipuiţi, de culoare neagră cenuşie, cu nuanţe brune, cu corpul globular şi baza inelară. Toartele sunt supraînălţate şi reprezintă trei variante: de formă arcuită, ascuţite în unghi şi uşor unghiulare cu buton. Cele mai frecvente motive decorative sunt triunghiurile, benzile haşurate, cârligul spiralic, ghirlanda combinată, motivul „dinte de lup”, soarele cu raze şi meandrul (influenţă a culturii Gârla Mare).

„Vasul expus are nr. de inventar B15, colecția Bronz, este realizat din lut modelat cu mâna, arderea este reducătoare, pasta fină, lustruită. Are baza inelară, ușor profilată, corpul globular, gât scurt, cilindric, buza rotunjită. Cele două toarte sunt în bandă, ușor supraînalțate, dispuse simetric. Vasul are culoarea brun-deschis iar zonele lustruite au o culoare neagră, lucioasă. Una dintre toarte a fost ruptă din vechime. Stare bună de conservare. Dimensiuni: H: 7,2 cm; Ø: 6,5 x 6,2 cm; Ø gură: 5,5 cm; Ø bază: 3,2 cm. Ornamentare: decorul este realizat în tehnica incizării și este plasat pe toarte, pe marginea buzei și pe zona centrală a corpului. Pe toarte este abia sesizabil și constă într-un șir de linii oblice, la margine. Imediat sub buză, decorul constă în două linii orizontale sub care se află o bandă de linii oblice scurte, spre stânga. Pe corp, decorul este cel mai bogat, grupat în registre care formează pătrate ce conțin triunghiuri hașurate, cu vârful pe interior. Registrele sunt delimitate prin benzi de linii verticale și sunt hașurate cu motive rombice. Două, respectiv trei linii orizontale, delimitează decorul de pe corpul vasului”, ne-au declarat salariații muzeului vâlcean.