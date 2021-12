EVENIMENT EDITORIAL: Ioan Barbu, „Un Ragaiac interbelic”

Ultimele zile ale anului aduc în „grădina” de metafore a scriitorului Ioan Barbu o nouă floare rară. Este vorba despre volumul monografic „Un Ragaiac interbelic” – Gib I. Mihăescu – tipărit sub egida prestigioasei edituri ieșene Tipo Moldova.

Noua carte a lui Ioan Barbu, a treia din acest an (după volumele „Două țări surori”, eseu de călătorie și „Vara cade într-o zi de miercuri”, proză scurtă), este prefațată de prof. Mihaela I. Rădulescu, doctor în filologie, care dă principii în virtutea cărora cititorii pot pronunța verdicte: „Fiecare amănunt relatat despre Gib este susținut de selecția riguroasă a informațiilor (…). Lucrarea lui Ioan Barbu capătă, în acest sens, caracter științific, fiind reper fundamental în cunoașterea vieții și operei scriitorului drăgășenean”.

Studiul lui Ioan Barbu are valoare documentară. El reînsuflețește figura emblematică a unui important scriitor român interbelic de unii uitat. Cartea a apărut în Colecția OPERA OMNIA – Publicistică și eseu contemporan.