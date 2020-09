ECONOMICA.NET: „Magazinele Diana intră în top cinci retaileri alimentari care au angajat cei mai mulţi oameni în 2019!”

Prestigioasa publicație economică toarnă o veritabilă ploaie de superlative pentru colosul alimentar vâlcean într-o analiză care mai aduce un strop de culoare pe obrajii tot mai palizi ai economiei județului: „Retailerul alimentar Diana, deţinut de o companie care are doar capital privat autohton, intră în clasamentul primelor cinci firme de profil care au cele mai mari creşteri ale numărului mediu de salariaţi în 2019, arată o statistică făcută de Economica.net pe baza datelor primite de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Acesta e şi singurul retailer alimentar care are capital autohton din topul realizat de Economica.net.” (…) „Creşteri pe toate liniile pentru magazinele Diana în 2019; marja de profit a urcat la 3,25% anul trecut Firma Diana Com SRL care operează magazinele Diana a rulat afaceri nete de 209,2 milioane de lei în 2019, cu peste 60% mai mari decât în 2018, arată bilanţurile disponibile pe mfinante.ro, pe care Economica.net le-a comparat. Magazinele Diana au avut profit net de 6,8 milioane de lei în 2019, cu peste 88% mai mare decât în 2018, potrivit bilanţurilor depuse la Finanţe. Profitabilitatea magazinelor Diana a urcat la 3,25% în 2019, de la 2,77% în 2018, arată bilanţurile pe care Economica.net le-a comparat. Magazinele Diana fac parte din grupul de firme Diana care mai cuprinde societăţile Diana SRL şi Barreco SA. Grupul de firme Diana e deţinut de familia Crăciunescu. Diana Com SRL operează o reţea formată din aproape 60 de magazine în judeţele Vâlcea, Gorj, Doj, Argeş şi Olt”, mai arată Economica.net.