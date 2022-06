DISTRIBUȚIE OLTENIA LANSEAZĂ O NOUĂ EDIȚIE a programului Ucenic Electrician

În anul școlar 2022-2023, programul Ucenic Electrician rămâne o alternativă pe care tinerii de clasa a VIII-a se pot baza, oferind reperele pentru un viitor profesional sigur. În perioada 4-8 iulie, respectiv 26-28 iulie 2022, absolvenții de clasa a VIII-a pot alege o specializare în domeniul electric, susținută de proiectul Ucenic Electrician în județele partenere: Argeș, Dolj, Gorj, Teleorman, Mehedinți, Vâlcea, Olt.

Programul Ucenic Electrician își deschide porțile pentru al șaptelea an consecutiv, în șapte județe partenere, dar și pe platforma www.ucenicelectrician.ro. Platforma www.ucenicelectrician.ro este cartea de vizită a programului care, pentru șase ediții consecutive, a schimbat viitorul tinerilor care își doresc o meserie și un viitor sigur.

În același timp, platforma oferă acces tuturor doritorilor la întreaga comunitate implicată în proiect: elevi actuali, mentori, parteneri din mediul ONG sau din domeniul energetic și, cel mai important, liceele partenere. Astfel, tinerii interesați au la dispoziție o metodă directă de a intra în legătură cu școlile din program pentru mai multe detalii despre înscriere, completând un scurt formular pe link-ul: https://ucenicelectrician.ro/contact/. Pentru că poveștile de succes merită să fie împărtășite, din acest an Ucenic Electrician are și o broșură dedicată, disponibilă pe link-ul https://ucenicelectrician.ro/brosura-ucenic-electrician/.

Cum arată experiența Ucenic Electrician pentru tinerii care aleg să lumineze viitorul:

• învățați lucruri practice din domeniu, descoperiți energia verde prin proiecte la care veți lucra în echipe, vă dezvoltați abilitățile de programare și automatizare, prin lucru cu tehnologia Arduino și sunteți recompensați cu burse și premii dedicate;

• învățați lucruri pentru dezvoltarea personală, pentru a comunica mai bine cu ceilalți, pentru a deveni mai încrezători și motivați;

• la finalul celor trei ani de studiu, veți putea practica o meserie fără de care societatea nu ar putea funcționa. Beneficiile și satisfacția vor fi pe măsură: o sursă de venit imediat după terminarea liceului, condiții de muncă, condiții de formare și dezvoltare profesională sau siguranța locului de muncă.

Pentru mai multe detalii despre oportunitățile de formare oferite de programul Ucenic Electrician, te invităm să accesezi https://distributieoltenia.ro/ucenicelectrician

• Material realizat cu sprijinul Diviziei Oameni și Brand a Distribuție Oltenia