Joi, 10 noiembrie 2022, cu începere de la ora 16.00, la sediul Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea (în Sala de conferințe de la parterul instituției) se va desfășura o nouă întâlnire în cadrul deja tradiționalelor dezbateri organizate sub genericul „Învață să trăiești sănătos” . Este cea de-a unsprezecea ediție a acestui gen de întâlniri, care se adresează în special persoanelor vârstnice (dar nu numai) din județul nostru. Întâlnirea este organizată de către Asociația Seniorilor din Educație, Știință și Cultură – Județul Vâlcea, Forumul Cultural al Râmnicului, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, în parteneriat cu Consiliul Județean Vâlcea și Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea. La dezbateri vor participa elevi și cadre didactice de la Liceul Sanitar „Antim Ivireanu”, Școala Postliceală FEG și de la Școala Sanitară Postliceală „Carol Davila” din Râmnicu Vâlcea.

