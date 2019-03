Concursurile pentru radiolog, anunțate inaintea semnalării USR Vâlcea

In urma apariției in spațiul public a unor acuze mincinoase aduse conducerii Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, de catre filiala Vâlcea a partidului Uniunea Salvati România, referitoare la includerea SJU Vâlcea in Programul Național de Tromboliză Intravenoasă pentru pacienții cu accident cerebral acut ischemic, reprezentanții Compartimentului Relații cu Publicul din cadrul unității medicale fac următoarele precizări:

– se minte cu bună știință când se afirmă “Abia dupa ce USR Vâlcea a semnalat această problemă in spațiul public in data de 6 februarie 2019, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea a anunțat in data de 11 martie 2019 un concurs pentru ocuparea celui de-al patrulea post de radiolog necesar includerii județului Vâlcea in Programul Național de Tromboliza Intravenoasa”.

– in data de 26.10.2018 s-a publicat pe site-ul www.sjv.ro, precum și in ziarul Viața Medicală nr. 43/26.10.2019, anunțul de organizare al unui concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist radiologie și imagistică medicală cu competența computer tomograf. Din păcate, postul nu a fost ocupat.

– la data de 30 ianuarie 2019 (anterior datei de 06 februarie 2019) s-a primit de la Consiliul Județean Vâlcea Dispoziția cu nr. 33/30.01.2019 pentru aprobarea scoaterii la concurs din nou a unui post de medic radiolog. Postul a fost publicat in ziarul Viața Medicală nr. 10/08.03.2019;

– anexăm toate aceste documente pentru ca cetățenii județului Vâlcea să afle adevărul și vă asigurăm că toate aceste demersuri respectă cadrul legal tocmai pentru a asigura o bună desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante de medici;

– in ultimii ani s-au depus toate eforturile LEGALE pentru remedierea cât mai urgentă a situației privind deficitul de medici din unele specialități medicale;

– se incearcă de la o vreme atragerea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea in bătălia politică și folosirea SJU Vâlcea pentru atacuri politice;

Revenim cu rugamintea adresată TUTUROR PARTIDELOR POLITICE – să incerce să iși desfășoare lupta politică fără să implice Spitalul Județean de Urgență Vâlcea. Nu vom mai raspunde acestor atacuri murdare ale unor oameni politici care incearca să iși facă imagine și să câștige “puncte electorale” prin implicarea SJU Valcea.