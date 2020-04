Chimcomplex anunță: „ultradezinfectanți” produși la Vâlcea pentru lupta cu COVID 19!

Ștefan Vuza anticipează lansarea în producție și a instalației de alcool izopropilic care este substanța activă pentru „ultradezinfectanți” (TP1 adică cei pentru contactul uman)

Conform financialintelligence.ro, peste două săptămâni, COVID 19 va avea și mai puține șanse după ce va fi lansat „ultradezinfectantul” produs de Chimcomplex. Ștefan Vuza, patronul complexului chimic, a oferit detalii în publicația amintită: „În următoarele două săptămâni, vom lansa în producție și instalația de alcool izopropilic care este substanța activă pentru «ultradezinfectanți» (TP1 adică cei pentru contactul uman). La o capacitate de 4.000 tone pe an, vom asigura independența României de importurile costisitoare. Astăzi, fiecare țară este pe cont propriu! Cei peste 2.000 de salariați ai Chimcomplex se străduiesc să dea tot ce pot țării. Compania și-a modificat liniile de producție industriale pentru a putea produce în regim prioritar hipocloritul de sodiu, ca produs necesar pentru sănătatea publică”.

Produsul Hipoclorit de Sodiu 1.25% este disponibil exclusiv pentru piața din România, în conformitate cu legislația în vigoare, atât pentru instituții publice cât și pentru toți agenții economici, ca dezinfectanți direct pentru toate suprafețele începând de la parcuri, alei, străzi publice sau interioare, spații publice sau private, holuri, birouri, locuințe etc. Pentru moment, produsul va fi livrat doar în ambalaje de tip IBC de o tonă sau în cisterne auto, urmând ca, în perioada următoare, să se distribuie îmbuteliat și în alte recipiente, pentru utilizatorii de uz casnic.

Hipocloritul de Sodiu este recomandat de WHO (Organizația Mondială a Sănătății) și de EPA (Agenția de Protecție a Mediului a SUA) ca fiind o soluție eficientă pentru dezinfecție și decontaminare în lupta cu virusul Covid-19.

În data de 19.03.2020, Organizația Mondială a Sănătății a publicat ghidul cu nr. WHO/2019-nCoV/IPC_WASH/2020.2 privind substanțele active recomandate împotriva COVID-19, unde precizează: „Mulți dezinfectanți sunt activi împotriva virușilor încapsulați, cum ar fi virusul COVID-19, inclusiv dezinfectanții spitalicești utilizați în mod obișnuit. În prezent, OMS recomandă utilizarea de: hipoclorit de sodiu de 0,5% (echivalent cu 5000 ppm) pentru dezinfectarea suprafețelor; alcool etilic 70 % pentru dezinfectarea echipamentelor reutilizabile (de exemplu, termometre)”.

Profit cel puțin înjumătățit în acest an negru

Ștefan Vuza a adăugat, în cadrul interviului acordat financialintelligence.ro, detalii concrete despre prezentul și viitorul fostului combinat Oltchim Râmnicu Vâlcea: „În concordanță cu planul strategic inițial, la un an după achiziția activelor Oltchim, Chimcomplex a finalizat operațiunile de integrare și a numit o nouă echipă executivă. S-a îmbunățit astfel structura de conducere a companiei și s-a făcut transferul mai multor funcții de conducere la nivel regional. Echipa executivă s-a separat de cea administrativă, noul sistem de management fiind conceput pentru a facilita implementarea strategiei de dezvoltare în cel mai echilibrat mod. Echipa executivă este susținută de către consiliul de administrație pe principii de guvernanță corporatistă, iar împreună pun în practică planul companiei pentru perioada 2020-2025. Planurile de investiții se ridică la 150 milioane euro și vor asigura o creștere a producției de la 270 milioane euro, în prezent, la 650 milioane euro, în 5 ani. Combinatele Chimcomplex Borzești și Râmnicu Vâlcea vor avea o micșorare a cifrei de afaceri cu minim 25%, iar a profitului cu 40%. Toate acestea sunt încă estimări, iar închiderea de an 2020 poate fi și mai jos”.