CELE MAI BUNE OPT ECHIPE DIN ȚARĂ la handbal fete – liceu se întrec la Colegiul Energetic

Un punct de vedere cu privire la desfășurarea și organizarea acestui turneu de anvergură națională ne-a fost furnizat, cu multă amabilitate, de către prof. Iuliana Coca Bîrzan: „La această etapă finală a ONSS de handbal fete liceu participă opt echipe, care au parcurs și câștigat cele două etape anterioare ale competiției, adică atât cea județeană, cât și cea regională. Competiția se desfășoară în organizarea Ministerului Învățământului, prin Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și a Colegiului Energetic din Râmnicu Vâlcea. Și-au adus contribuția la buna organizare și desfășurare a întrecerii parteneri publici și privați, cum ar fi: Asociația Județeană de Handbal Vâlcea prin asigurarea arbitrajului, Liceul de Arte „Victor Giuleanu” prin corul care a oferit un moment artistic deosebit în deschiderea competiției sportive; Sanovita care a oferit fiecărei participante, dar și profesorilor lor câte un pachet cu produse și țin să le mulțumesc domnului Beniamin Dan și întregii echipe de la Sanovita pentru implicare și, de asemenea, trebuie amintită societatea Boromir, care a oferit, la rândul ei, pentru participanți, produse specifice firmei. Turneul este structurat în două grupe, fiecare cu câte patru echipe. Primele două echipe din fiecare grupă se vor califica în faza următoare a turneului, semifinalele fiind programate sâmbătă, 21 mai. Finalele, mică și mare, vor avea loc duminică, 22 mai, acestea fiind urmate, după prânz, de festivitatea de premiere. M-am bucurat să văd atâtea tinere care iubesc handbalul, sportul, mișcarea, adică un stil de viață sănătos. Fetele prezente în aceste zile la competiția de Colegiul Energetic ar putea reprezenta un exemplu benefic pentru mulți alți tineri, care, din păcate trebuie să o spun, au cam lăsat sportul și mișcarea cam la coada priorităților. În plus, nu trebuie să uităm că, pentru participantele de la Colegiul Energetic, competiția este un eveniment memorabil. Sigur unele dintre fete se află pentru prima dată la o fază finală a ONSS și vor ține minte toată viață că au fost la Vâlcea la acest turneu. Le urez succes tuturor!”.

