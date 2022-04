Care sunt proprietățile unor echipamente moto de calitate

Motociclistul pe primul loc!

A sosit primavara si vrei sa reincepi cu entuziasm o aventura moto de neuitat? Sau chiar vrei sa iti schimbi acel echipament moto uzat sau invechit? Acum este momentul cel mai potrivit sa faci achizitia de care esti mandru!

Care sunt proprietatile unui echipament moto de calitate si care sunt criteriile pe baza carora sa iti selectezi marcile potrivite de accesorii moto, vei afla in cadrul acestui articol.

Motociclistul este precum un copac in bataia vântului. Simte tot. De la frig la caldura, de la apa la vantul uscat. Dar la fel cum scoarta protejeaza copacul, motociclistul are la dispozitie echipamentul. Si, din fericire, spre deosebire de un copac, poate face alegerile pe care si le dorește.

Atunci cand vrei sa-ti iei un echipament moto versatil, pentru drum lung, trebuie sa fii sigur ca bifezi cateva lucruri simple, dar greu de obtinut.

Waterproof

Ploaia nu este cel mai bun prieten al tău. Nu-i vorba doar de aderenta scazuta, ci si de senzatia de frig pe care ti-o da un echipament ud. Prin densitatea mare si in combinatie cu o tesatura potrivita si cu fermoare bine etansate, materialul impermeabil al echipamentelor moto mentine corpul uscat, chiar si dupa cateva ore de mers prin ploaie.

Windproof

In primele si ultimele zile de sezon, vantul rece iti poate strica o tura buna. Din cauza vantului rece, temperatura resimtită de un motociclist poate fi si cu 20-30 de grade mai scazuta decat cea indicate de termometru. Chiar daca motocicleta iti ofera protectie, niciodata o carenă de plastic nu va fi de ajuns ca sa opreasca frigul.

Respirabil

Probabil stii ca-n zilele calde, daca porti o pelerina de ploaie poti ajunge la destintție ud si deshidratat. Din cauza ploii? Nu, din cauza transpiratiei. O membrana nu trebuie doar sa respinga apa, ci si sa permita transpiratiei sa se evapore. Tocmai de aceea o membrana impermeabila este alegerea potrivita. Este suficient de densa incat sa nu permita apei sa intre, dar si suficient de respirabila incat sa evapore transpiratia. Asta pentru ca unul dintre cele cinci miliarde de pori pe centimetrul patrat, despre care am vorbit mai sus este de 20.000 de ori mai mic decat un firicel de apa. Dar si de 700 de ori mai mare decat o molecula de transpiratie. Aici e tot secretul.

Functionalitate

O geaca potrivita moto nu trebuie sa aiba doar materiale de calitate, ci si sa fie ingenios croita. Cusaturile trebuie sa fie la locul lor, trebuie sa aiba multe buzunare, inclusiv waterproof si sa se poata lega de pantaloni.

Alegerea corecta a echipamentului moto

Echipamentul are o importanta deosebita in cazul conducatorilor de vehicule pe doua roti, pentru ca poate face diferenta dintre viata si… mai rau. In plus, alegerea corecta a echipamentului potrivit în functie de tipul plimbarilor sau de tipul motocicletei este vitala.

In mod obligatoriu, echipamentul moto trebuie sa fie compus din:

– casca;

– geaca (prevazuta cu protectii) sau armura;

– manusi moto;

– pantaloni (prevazuti cu protectii) sau genunchere;

– ghete moto sau orice alte ghete comode, care sa iti acopere gleznele.