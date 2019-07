Cadastrarea orașului Băile Govora a devenit realitate

După cum vă informam și în edițiile noastre precedente, la lista cu 660 de comune, ANCPI a demarat implementarea Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063, care face obiectul Axei prioritare 11 – “Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară”, finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Acesta completează obiectivul Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din 660 de unități administrativ-teritoriale (UAT) situate în zone rurale ale României, cu suprafața totală de 5.758.314 ha. Obiectivul Proiectului „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” vizează extinderea înregistrării sistematice a imobilelor în zonele rurale ale României, prin deschiderea de noi cărți funciare, fără costuri pentru cetățeni, pentru toate imobilele din 660 de comune. Valoarea totală a proiectului, derulat în perioada 2018 – 2023, este de 312.891.155 de euro respectiv 1.439.393.180 lei, din care 265.957.482 euro (1.223.484.203,02 lei) reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 euro (215.908.976,98 lei) – cofinanțare de la bugetul de stat. ANCPI a încheiat, pe 26 septembrie 2018, contractul de finanțare a Proiectului major cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) și Agențiile pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru, nr. 3250/26.09.2018, înregistrat în cadrul ANCPI cu nr. 26885/16.10.2018.

Recent, administrația condusă de către liberalul Mihai Mateescu (foto, în stânga imaginii) a încheiat un contract cu ANCPI în valoarea de 160.000 lei: „Suntem în faza de achiziție publică, deja s-au stabilit toate sectoarele împreună cu reprezentanții de la Cadastru Vâlcea. E un proiect care ne ajută din două puncte de vedere. În primul rând, să rămână peste timp și să numai avem probleme cu limitele și granițele, lucruri neclare ani de zile între persoane fizice sau juridice. În al doilea rând, ne ajută foarte mult privind combaterea eroziunii solului pe un perimetru mare de 14 hectare. Sunt probleme cu cartea funciară pentru că oamenii nu au bani, sunt mai în vârstă, au copii plecați la muncă peste hotare dar acest proiect trebuie să fie implementat. Nu a fost ușoară munca de convingere a oamenilor care au fost foarte, foarte reticenți dar cred că am reușit spunându-le doar că acest proiect le va crește foarte mult valoarea imobiliară a terenurilor prin simplul fapt că autorizațiilor de construcție vor ieși mult mai rapid. Am plecat la drum cu declarațiile notariale în condițiile legii pentru circa 64 de familii, pe cheltuiala proprie. Durata proiectului este doi ani și ținând cont de toate problemele avute cu alunecările de teren când am rămas și fără alimentarea cu apă, îl consider absolut vital.”

