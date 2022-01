Bistrița a rezistat doar o repriză la Vâlcea

Miercuri după-amiaza, în Sala „Traian”, SCM Râmnicu Vâlcea a primit vizita unei formații care, deși a început cu speranțe mari acest sezon al Ligii Florilor de handbal feminin, nu prea s-a regăsit pe parcursul celor unsprezece etape trecute până la partida din polivalentă. Situația neașteptat de modestă pe care Gloria Bistrița o are în clasamentul întrecerii (doar un loc mai sus peste prima echipă care ocupă poziție ce trimite în barajul pentru evitarea retrogradării) nu se va remedia pentru gruparea din nordul țării nici după partida de la Vâlcea (penultima a turului). Bistrițencele au început curajos, au jucat bine în prima repriză, au fost de mai multe ori la conducere pe tabela de marcaj și au reușit chiar să intre cu un gol avantaj la «cabine», scor 14-13.

În partea secundă, vâlcenele pregătite de antrenorul Bent Dahl au revenit, încet dar sigur. După minutul 35 a fost restabilită egalitatea, iar apoi Bistrița a mai avut doar câteva momente în care a arătat că ar avea forța necesară pentru a obține un rezultat pozitiv în polivalenta râmniceană. Handbalistele de la Sport Club Municipal au preluat din nou conducerea, cu mai puțin de un sfert de oră rămas până la finalul partidei, moment din care nu au mai cedat inițiativa. Vâlcea a știut cum să țină avantajul de partea ei, a forțat când a trebuit, iar bistrițencele au trebuit să se recunoască învinse la finalul partidei.

Echipa Primăriei Râmnicu Vâlcea s-a impus la o diferență finală de trei goluri (scor 28-25) în fața echipei Consiliului Județean Bistrița, iar elevele antrenorului Bent Dahl își continuă parcursul fără greșeală din acest început de an: patru victorii din tot atâtea meciuri disputate (trei în campionatul intern și unul în European League).

Vâlcea a urcat pe poziția secundă în clasament

În urma succesului obținut miercuri după-amiaza în etapa a XII-a (penultima din turul Ligii Florilor), echipa Primăriei Râmnicului a ajuns la un total de 28 de puncte și a urcat pe poziția secundă în clasamentul întrecerii, la numai două «lungimi» în spatele liderului Rapid (care are un meci mai puțin disputat). Pe locul al treilea, cu 25 de puncte, se află campioana en-titre CSM București, care, de asemenea, are un joc mai puțin disputat.

Interesant de precizat este și faptul că, la mijlocul săptămânii viitoare (mai precis joi, 27 ianuarie, cu începere de la ora 18.00), chiar ocupantele primelor două poziții din clasament se vor afla față în față. Derby-ul din finalul turului Ligii Florilor se va disputa la în Capitală și le va aduce față în față pe Rapid București și SCM Râmnicu Vâlcea.

Până la acel meci, echipa Primăriei din Râmnicu Vâlcea mai are de disputat un joc. Este vorba despre partida din etapa a treia a grupelor European League pe care vâlcencele o vor juca sâmbătă, 22 ianuarie 2022, în Franța, pe terenul formației Chambray Touraine.