Artistul vâlcean care A „JIGNIT” KREMLINUL

Ambasada Federaţiei Ruse în Bucureşti consideră ofensatoare expoziţia organizată de vecinii ucrainieni chiar pe trotuarul din faţa trimişilor lui Putin

La finele lunii aprilie, a fost lansată oficial expoziţia sub numele de cod „Operaţiunea Artistică Specială”, eveniment care s-a dorit un semn de solidaritate față de poporul ucrainean în lupta împotriva invadatorilor ruși. Instalația în aer liber prezintă opere artistice realizate de artiști ucraineni dar și români.

Printre românii prezenţi în Piațeta Regelui, intersecția dintre Bulevardul Kiseleff cu Strada Ion Mincu, lângă Ambasada Rusiei din România, se regăseşte şi un artist vâlcean, Alexandra Ungureanu cu lucrarea sa „Pământul meu, Pământul tău”. Iată câteva dintre consideraţiile sale despre acest proiect artistic atât de… special:

„Cred că arta modernă, în toate formele ei, se întoarce la autenticitatea vieții și a problemelor «mari», într-o grabă fulgerătoare întrucât coexistența socială aduce cu sine trăirea unei vieți ce nu ne aparține în totalitate, alterată fiind de o trăire colectivă. Deciziile cotidiene nu ne aparțin în totalitate lăsându-ne purtați de cauzalitate. Arta contemporană, poate șocantă, este o enigmă sfidătoare pentru cei ce nu vor să înțeleagă sau le este prea frică să accepte ceea ce numim realitate cotidiană. De la Mona Lisa, la banane lipite pe pereți și pământ casetat, rolul artei este de a sparge mentalitatea colectivă, punând astfel sub microscop problemele modernității. Nu aș încadra arta mea, drept una politică întrucât aceasta este și va fi manifestarea estetică a ideilor. Arta răspunde expresiilor sufletești și utilizează resursele sistemului lăuntric. Ideile transformate în fapte sensibile aduc cu sine diverse încadrări și etichetări în scop organizatoric, dar, oricum ar fi, într-o viziune politică sau nu, mesajul este cel mai important iar atenția ar trebui îndreptată total în această direcție. „Pământul meu, Pământul tău” nu face altceva decât să ilustreze tragismul existențial în care ne regăsim, somați fiind în adâncurile conștiinței de propriile noastre acțiuni. În acest sens, se ridică o punte între conjunctură și scop – suflet și structura socială”, a spus Alexandra.



ARTillery – primul „cartuş” spre Moscova

La mijlocul lunii martie, la Oradea, a demarat un proiect cultural-umanitar în sprijinul refugiaţilor Ucrainei, iniţiativă a unui grup de artişti adunaţi în jurul lui Dan Daniel, care au donat fiecare câte o lucrare în schimbul contravalorii unei donaţii unuia dintre ONG-urile care s-au unit sub numele „Bihor pentru Ucraina”. Alexandra Ungureanu s-a alăturat acţiunii umanitare cu lucrarea „Quid pro quo (independent de orice altă influență)”.

„Demersul meu artistic înglobează urme de șenile, grenade de ipsos, cutii de pământ și frământări “ în tranșee ” considerate personal – artefacte ale unui trecut dureros și ostil pe care nu avem în plan, la nivel de colectiv uman, să le retrăim. În 2019, vorbeam despre poluare și încălzirea globală, ecologizarea mediului, în 2020, ne zbăteam în absurdul pandemiei și astăzi ne lovim de un război ( considerat de unii: iminent ) în absolut paradox cu conceptul sustenabilității vieții pe Terra. … Arta nu este pentru artă iar frumosul pălește. În acest sens, deși iubesc frumosul și apele nemărginite, am pictat valuri poluate, ape înegrite, bariere ce desevesc drept obstacol pentru privitor, rezultând astfel lucrarea «Quid pro Quo – Facsimilul Libertății» de dimensiuni considerabile pe care am pus-o la dispoziția proiectului Artillery, inițiat de un drag prieten, genialul sculptor, Dan Daniel, ale cărui lacrimi de pe obraji le simțeam în tremurul vocii, la telefon. Ne-am unit 400 de artiști, cu peste 400 de lucrări spre vânzare, ale căror cuantum financiar a fost donat refugiaților ucrainieni din țara noastră”.



, a mai precizat Alexandra.