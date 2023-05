Alexandra Ungureanu reprezintă Vâlcea la MoBU 2023

• Târgul Internațional de Artă București va avea loc între 19-28 mai a.c. la Romaero Băneasa

MoBU se anunță un eveniment complex, hibrid, dedicat artei contemporane, popularizării și educației în domeniul artei contemporane și culturii vizuale, dar și divertismentului. Organizatorii celui mai mare târg internațional de artă contemporană din România în acest moment au pregătit un pavilion expozițional complex, multifuncțional, cu 22.000 de metri pătrați la interior și în exterior, din care aproape 5.500 mp sunt spațiu expozițional dedicat exclusiv celor peste 30 galerii și celor circa 60 artiști participanți din Austria, SUA, Italia, Siria și România: Adistu & Moduler, Felix Aftene, Roxana Ajder, Ion Alexandru, Alfred & Giulian & Vlad Dumitriu, Giuseppe Amadio, Ciprian Antoci, ATOMA, Elian Băcilă, Alex Baciu, Ersin Bactisa, Ioana Badea, Dalina Bădescu, Olimpiu Bandalac, Beaver, Arina Bican, Marina Bira, Diana Bleiceanu, Anca Boeriu, Dan Bota, Lukas Boysen, Cristian Brânzescu, Michelle Bressan, Elena Bria, Stefano Brunello, Liviu Bulea, Marius Burhan, Vitalie Butescu, Calinuz, Septimiu Căpățînă, Marc Caraian, Ilie Chioibaș, Francisc Chiuariu, Marian Codrea, Dorin Coltofeanu, Alina Cozma, Paula Craioveanu, Ștefan Radu Crețu, Amalia Crișan, Irina Cristescu, Ioana Cristodorescu, Nicola D’Arco, Iulia Maria Deme, Misha Diaconu, Irina Dragomir, Ana Maria Dranga, Darie Dup, Daniela Făiniș, Constantin Flondor, Iuliana Gaga, Alysa Ganea, Andrada Cristina Gheorghe, Paul Gherasim, Valeria Glibiciuc, Radu Goia, Ion Grigorescu, Liana Herea, Julius Horsthuis, Teli Iacșa, Silvia Inselvini, Adelina Simona Ionescu, Cristina Ioniță, Oana May Isar, Armand Landh, Matei Lăzărescu, Daniel Loagar, Robert Lorincz, Jamal Kareem Louis, Gheorghe Lungu, Dumitru Macovei, Alex Manea, Mădălina Mărgărit, Gabriel Marian, Emilia Marinescu, Khaled Matar, Ștefan Matei, Marta Mattioli, Sasha Meret, MihU, Dan Mohanu, Cosmin Moldovan, Mihai Mureșan, Sara Muste, Denis Nanciu, Giuliano Nardin, Bogdan Negulescu, Manuello Paganelli, Ovidiu Panighiant, Christian Paraschiv, Horea Paștina, Mariea Petcu Chioibaș, Silviu Petrescu, Andreea-Eliza Petrov, Smaranda Piliuță, Adi Piorescu, Oana Maria Pop, Laurian Popa, Mugur Popa, Norica Ioana Popescu, Elena Preda, Alexandru Răduță, RAID, Eugen Raportoru, Natalia Romanciuc, Andrei Romocean, Kata Rudakova, Ioana Ruse, Mihai Sârbulescu, Ioan Sbârciu, Valentin Scărlătescu, Schoppelcut, Diana Serghiuță, Daniel Spoerri, Lucian Țăran, Monica Târziu, Victor Teslaru, Teona Toderel, Andrei Tomeci, Mihail Trifan, Magda Vacariu, Ecaterina Vrană, Andreias Whelter, Ana Andronic, Otilia Cadar, Sergiu Chihaia, Bogdan Cazacincu, Deniz Constantin, Florin Ghergu, Eusebiu Josan, Răzvan Leucea, Eliza Lupu, Liviu Mihai, Mihaela Năstase, Răzvan Neagoe, Bogdan Pelmuș, Magdalena Pelmuș, Dan Pierșinaru, Simona Daniela Tudose, Alexandra Ungureanu și alții.

Vâlceanca Alexandra Ungureanu apare în cadrul expoziției colective Decolare/Take off cu lucrarea „Bazooka Bubble Gum”, o experiență asumată a conflictului din Ucraina.

„MoBU oferă o platformă pentru colecționari, galerii, curatori, artiști și jurnaliști de artă pentru a dezvolta rețele profesionale semnificative și a crea conexiuni înfloritoare. MoBU are ambiția de a fi noul loc în care piețele de artă în creștere rapidă, artiștii și lucrările lor sunt propulsați în lumina reflectoarelor lumii artei internaționale.

Prima ediție nu va explora nicio temă și va explora toate temele, singurul criteriu este calitatea lucrării artistice, în timp ce ne concentrăm pe prezentarea celor mai noi și inovatoare arte contemporane din Europa Centrală și de Est, cuprinzând o gamă largă de media, inclusiv, dar fără a se limita la, pictură, print, fotografie, sculptură, instalații, desen, film, video, new media și artă conceptuală. Experimentarea cu idei și viziuni îndrăznețe este încurajată și dorită, dimpreună cu lovituri revoluționare fără vârstă, transformări interioare și scenarii cu final neașteptat, inducție, deducție și iraționalul dintre ele, afaceri contemporane serioase și comedie live, risipă și exagerări, subiecte fierbinți în abstracte reci, precum și expresii figurative sublime. Scopul târgului este de a expune artiștii și galeriile emergente și contemporane în fața publicului tânăr și a celui experimentat deopotrivă: colecționari, instituții consacrate și emergente, colective de artiști și spații conduse de artiști, precum și pasionați de artă” promit organizatorii.

