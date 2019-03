Am primit la redacție: Mulțumiri pentru doctorii vâlceni

Miercuri, pe 13 martie, la sediul redacției noastre s-a prezentat o doamnă, Ana Paraschivescu, care ne-a rugat să transmitem opiniei publice miile de mulțumiri pe care le aduce mai multor doctori din județul nostru, cât și întregii unități spitalicești județene. Femeia ne-a făcut cunoscute numeroasele probleme medicale pe care le-a avut de-a lungul timpului: a fost operată la cap din cauza unei tumori, a fost operată la șold, ea fiind internată în mai multe secții ale Spitalului Județean Vâlcea, precum Hematologie, Ortopedie, la Diabet, Cardiologie, ORL etc.. Femeia a găsit un sprijin real în personalul care înfăptuiește actul medical la Spitalul Județean pentru gravele probleme cu care s-a confruntat și cu care încă se mai confruntă. Cu lacrimi în ochi, ea ne-a mărturisit că a fost ajutată inclusiv cu bani de către medicii vâlceni, deoarece trebuie să se întrețină dintr-o pensie foarte mică de handicap.

Medicii cărora Ana Paraschivescu a ținut să le mulțumească în mod deosebit sunt: Pătrulescu și Radu Bogdan de la Ortopedie, Proteasa Cătălin – Neurochirurgie, Păun Oana – ORL, Herăscu Elena Maria – Hematologie, Ponoran Dan – Chirurgie și managerul spitalului, Croitoru – Neurologie, Trelea – Medicală, Tudor Loredana Valentina și David Diana – asistentă Neurochirurgie.

Ana Paraschivescu: „Dacă acești doctori nu ar mai fi, noi am muri”

În rândurile următoare vă prezentăm doar o parte din frumoasele cuvinte pe care doamna Ana Paraschivescu le-a avut la adresa personalului medical de la Spitalul Județean din Râmnicu Vâlcea: „Pentru mine, acești doctori au fost totul. Și-au făcut întotdeauna treaba, meseria cum se spune. Sunt fericită că în județul Vâlcea avem așa medici. Nu vrem să îi pierdem! Dacă acești doctori nu ar mai fi, noi am muri. Eu aș fi murit până acum dacă nu erau ei să mă ajute și să îmi salveze viața de mai multe ori. Te vindecă și sufletește, nu numai de boli. Nu am cum să le mulțumesc! Și sunt mulți alții cărora aș vrea să le mulțumesc, nu numai ale căror nume vi le-am comunicat. Tuturor vreau să le mulțumesc! Pentru că și eu am fost foarte mulțumită de serviciile lor. În secții a fost mereu curățenie, servicii de calitate. Și spitalul este aranjat, curat, iar medicii sunt cu adevărat oameni sufletiști și buni. Le mulțumesc tuturor din suflet încă o dată!”.