5 Avantaje ale cumpărării unui teren fără construcții

Luati in calcul posibilitatea de a achizitiona un teren fara constructii, insa nu stiti daca este o investitie buna? Cititi articolul de mai jos pentru a descoperi 5 beneficii de care va bucurati atunci cand cumparati un teren liber.

1. Accesibil

Daca va chinuiti sa cumparati o proprietate, in special in marile orase, cum ar fi Cluj, Timisoara sau Iasi, unde preturile proprietatilor sunt unele dintre cele mai ridicate din tara, cumpararea de terenuri fara constructii pe ele va ofera o modalitate mai usoara si mai accesibila de acces pe piata. Terenul liber de constructii este mult mai accesibil financiar in comparatie cu terenul pe care s-a construit deja. O tactica buna este sa cumparati teren astazi, si sa construiti mai tarziu pe el atunci cand aveti un buget mai mare, asigurandu-va ca, in viitor, nu veti fi descurajat de preturile pietei imobiliare.

2. Personalizare

Un mare avantaj al achizitionarii unui teren liber este faptul ca va apartine in totalitate si puteti face orice doriti cu el, atata timp cat se incadreaza in limitele zonelor. Puteti sa-l lasati asa cum este, sau sa construiti o casa pe el. Puteti avea o piscina in spate cu o terasa in aer liber, sau puteti sa va faceti o curte mai mica si o casa mai mare. Pe langa asta, exista intotdeauna optiunea de a-l vinde unui dezvoltator sau de a construi o proprietate comerciala pe terenul dumneavoastra.

3. Intretinere redusa

Un alt avantaj pentru cumpararea unui teren liber este intretinerea foarte scazuta de care are nevoie, in comparatie cu mentinerea in stare buna a unei proprietati. Nu trebuie sa va faceti griji cu privire la lucrarile de reparatii, renovari sau gasirea unui instalator. Pe langa faptul ca trebuie sa tundeti gazonul pentru a mentine terenul intr-o stare potrivita, nu trebuie sa va faceti griji legat de altceva. Terenul liber necesita, de asemenea, de mai putin timp si mai putin stres, ceea ce face ca o achizitie de teren sa fie, pe termen lung, una pasiva, observa site-ul Firmecadastru.net.

4. Costuri mai mici

Cumpararea unui teren fara constructii inseamna ca ratele, asigurarile si impozitele pe proprietate vor fi mult mai mici decat daca achizitionati un teren cu constructii pe el. In plus, daca sunteti investitor, nu trebuie sa platiti un administrator imobiliar pentru a va ingriji terenul si nu trebuie sa va faceti griji cu privire la gasirea sau evacuarea chiriasilor.

5. Apreciere pe termen lung

Un lucru de luat in considerare atunci cand cumparati un teren gol este faptul ca terenul va ramane, in general, in aceeasi stare in care l-ati cumparat. Vremea si eroziunea pot avea un impact, dar, in general, pe termen lung, terenurile tind sa fie evaluate foarte bine.

Daca ati cumparat o proprietate potrivita, atunci terenul dumneavoastra ar s-ar putea aprecia semnificativ. Acest lucru se intampla de obicei daca terenul se afla intr-o zona in dezvoltare, si care va deveni un loc mult mai dorit pentru a fi locuit. Daca aveti deja cateva terenuri in vizor, va puteti adresa unor specialisti locali pentru a afla mai multe informatii utile despre acestea.