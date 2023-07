Email the Author

Duminică, 30 iulie • 09:00 – 20:00 / Parcul Zăvoi Târgul Meşterilor Populari din România, ediția a XXVI-a • 10:00 – 14:00 / Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleșoianu” Concursul Național de Automodele Off Road, Cupa Râmnicului, ediția. a XIII-a, organizator: Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea • 11:00 / Colegiul Național „Alexandru Lahovari – Calea lui Traian – Scuarul „Mircea cel Bătrân” Ariel Vâlcea Fest – Parada stradală a Companiei de Dans și Entertainment„The Sky” din Iași • 13:00 / esplanada Teatrului Municipal „Ariel”, Parcul Zăvoi Ariel Vâlcea Fest – Teatrul pentru Copii și Tineret Vasilache din Botoșani – spectacolul „Soacra cu trei nurori”, adaptare după Ion Creangă, regia și muzica Mihai Donțu, distribuția: Marius Rusu, Oana Asofiei, Adelina Cojocariu, Renata Voloșcu, Florin Iftode, Alin Gheorghiu, Andrei Iurescu • 17:00 / Parcul Zăvoi Cupa Imnului la trotinete și scootering, organizator A.J.S.P.T. Vâlcea • 18:30 / Casa de Cultură a Sindicatelor Ariel Vâlcea Fest – Teatrul Bulandra București – spectacolul „Furtuna” de William Shakespeare, regie, muzică și versuri Ada Milea, scenografie / video / light design Andu Dumitrescu, versiuni muzicale electronice: Alin Teglaș – Distribuția: Cătălin Babliuc, Anca Sigartău, Lucian Iftime, Silvana Negruțiu, Maria Veronica Vârlan • 19:00 / parcarea Shopping City Spectacole muzicale pop, dance, hip-hop: Mini recital Delia Preoteasa, ANDREI BĂNUȚĂ, Concert CABRON, Concert BIBI • 21:00 / Scuarul „Mircea cel Bătrân” Ariel Vâlcea Fest – Teatrul Biuro Podróży din Polonia, spectacolul stradal ”Carmen Funebre”, regia Pawel Szkotak

Sâmbătă, 29 iulie • 10:00 / „Arenele Traian” Şedinţa festivă a Consiliului Local dedicată Zilei Imnului Naţional, cu participarea Teatrului Municipal „Ariel” și a Fanfarei Județene „Constantin Brâncoveanu” Vâlcea. În cadrul ședinței festive va avea loc premierea elevilor care au obținut media 10 la examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat 2023 • 10:00 – 14:00 / Parcul Zăvoi (lac) Concursul Național de Navomodele, Cupa Râmnicului, ediția a XIII-a, organizator: Palatul Copiilor Vâlcea • 11:10 Paradă Festivă pe traseul Arenele „Traian” – (Bulevardul Tudor Vladimirescu) – Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea – Biserica Toţi Sfinţii – Casa Memorială „Anton Pann” – Parcul Zăvoi • 12:00 / Parcul Zăvoi Ceremonial militar-religios, alocuţiunile oficialităţilor, intonarea Imnului Naţional „Deşteaptă-te, române!”, cu participarea Corului Euphonia” • 12:30 / Parcul Zăvoi Deschiderea Târgului Meşterilor Populari din România, ediția a XXVI-a • 13:00 / esplanada Teatrului Municipal „Ariel”, Parcul Zăvoi Ariel Vâlcea Fest – Teatrul pentru Copii și Tineret Vasilache din Botoșani – spectacolul „Rămășagul lui Păcală”, adaptare după Ion Creangă, Ioan Slavici și povești populare românești, un spectacol de Florin Iftode și Marius Rusu, distribuția: Pavel Petrași, Marius Rusu, Florin Iftode, Alin Gheorghiu Florin, Andreea-Elena Popovici, Cosmin Tanasa • 17:00 / Arenele Traian Cupa Imnului la streetball, organizator A.J.S.P.T. Vâlcea • 17:30/ esplanada Teatrului Municipal „Ariel” din Parcul Zăvoi Ariel Vâlcea Fest – animație pentru copii • 19:30 / Shopping City Spectacole muzicale pop-dance: Golden Voices Academy by Robert Pîlșu, Cristina Ene, LORA, THEO ROSE • 19:30 / Parcul Zăvoi Ariel Vâlcea Fest – spectacolul „Poveste de odinioară”, cu participarea artiștilor: dirijor Tiberiu Dragoș Oprea, Valentin Albeșteanu – vioară, Miruna Ionescu – actriță/solistă, Valentin Cucu – pian, Daniel Mustățea – acordeon, Nicolae Petrea – contrabas, Orchestra simfonică a Filarmonicii Ion Dumitrescu” alături de actorii Teatrului Municipal „Ariel” – spectacol realizat de Teatrul Municipal „Ariel” în parteneriat cu Filarmonica „Ion Dumitrescu” și în colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Râmnicu Vâlcea • 21:00 / Scuarul „Mircea cel Bătrân” Ariel Vâlcea Fest – spectacolul „Backstage Boys”, regia Matei Lucaci, spectacol de teatru de improvizație, distribuția: Cătălin Coșarcă, Ștefan Huluba, Vlad Șpilca, Sever Andrei • 21:00 / Cinema Geo Saizescu Ariel Vâlcea Fest – Teatrul Municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea – spectacolul „Talk Show” de Ștefan Caraman, regia Vlad Popescu, distribuția: Mădălina Floroaica și Alin Păiuș (spectacol interzis sub 18 ani) • 23:00 / parcarea Shopping City Spectacol pirotehnic

Vineri, 28 iulie • 10:00 / Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Conferința „Antreprenoriat High Tech pentru meșteșugari”, organizator: Asociația ProXpert • 10:00 – 13:00 și 14:00-16:00 / Shopping City Concursul Național de Automodele On Road, Cupa Râmnicului, ediția a XIII-a, organizator: Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea • 10:30 – 13:00 / Serviciul Județean Vâlcea al Arhivelor Naționale Reuniunea științifică cu tema „Râmnicul în anul revoluționar 1948”, organizator: Forumul Cultural al Râmnicului • 12:00 / Casa de Cultură a Sindicatelor Ariel Vâlcea Fest – Teatrul „George Ciprian” Buzău – spectacolul „Lampa lui Aladdin”, regia Ionuț Octavian Ghinea, scenografia Marius Nițu, distribuția: Ionuț Octavian Ghinea, Cristi Martin, Anda Pantiș, Felicia Cruceru, Radu Pavel, Dan Răspopa și Zabi Tudor (spectacol pentru copii) • 15:00 / Muzeul de Artă „Casa Simian”, curtea interioară. Expoziția de grup „Abstracții”- Organizator Filiala Râmnicu Vâlcea a UAP • 16:00 / Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Lansarea cărții „Amintiri târzii de lahovarist împătimit”, autor Sorin Zamfirescu, Editura „Fântâna lui Manole”, 2023, prezintă prof. dr. Sorin Oane, prof. dr. Gheorghe Deaconu și Luiza Barcan, organizator: Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” • 17:00 / Galeria Cozia Pasaj 2 Expoziția Fotoclubului „Floarea de colț”, organizator Filiala Râmnicu Vâlcea a UAP • 17:30 / Galeria Cozia Pasaj 1 Expoziție retrospectivă de pictură, lansare de carte și album dedicate pictorului Constantin Calafateanu – Organizator Filiala Râmnicu Vâlcea a UAP • 17:30 / Scuarul „Mircea cel Bătrân” Ariel Vâlcea Fest – Compania de Teatru „Animis” București – animație pentru copii • 18:00 / Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vernisajul expoziției Taberei de Pictură „La Râmnic”, organizatori: Asociația PlopArt și Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” • 18:00 / Galeria Artex „Salonul Județean de Artă”, expoziție de grup a membrilor Filialei Râmnicu Vâlcea a UAP din România • 19:00 / Scuarul „Mircea cel Bătrân” Ariel Vâlcea Fest – spectacolul Commedia dell’Arte „Signor Pantalone și Dragostea”, regia Gabriel Apostol • 19:00 – 20:30 / Stadionul Zăvoi (teren CSM II) Cupa Imnului la fotbal, organizator: A.J.S.P.T. Vâlcea • 19:00 / parcarea Shopping City Spectacole musicale: Mini recital de muzică populară cu Sofia și Teodora Oprița, Ștefania Diță, Daria Ștefan; Spectacol folcloric cu Niculina Stoican, Valentin Sanfira, Anamaria Iorga, Cătălin Iancu – țambal, Trupa Art (Robert Florea – orgă, Irinel Drăguț – vioară, Ștefan Savoiu – saxofon, David Sturzeanu – nai), Ansamblul de Dansuri Populare din Argeș • 19:30 / Parcul Zăvoi Expoziție de lucrări premiate în cadrul concursului de pictură pentru elevi “Râmnicul meu”, organizator Filiala Râmnicu Vâlcea a UAP • 21:00 / Casa de Cultură a Sindicatelor Ariel Vâlcea Fest – Ateneul Național Iași – spectacolul „Paracliserul” de Marin Sorescu, direcția scenică Claudiu Bleonț, scenografia Alina Dincă Pușcașu, distribuția: Claudiu Bleonț.

