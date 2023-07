Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

La data de 24 iulie 2023, ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție – SJA Vâlcea, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, au prins în flagrant o persoană fără calitate specială, în vârstă de 63 de ani, imediat după ce a primit suma de 500 de euro pentru a-și trafica presupusa influență asupra unor cadre medicale. „În perioada iunie 2023 – 24 iulie 2023, inculpatul a pretins de la un denunțător suma de 1.500 de euro, în schimbul traficării influenței pe care a susținut că ar avea-o asupra unor cadre medicale, pentru a obține documente medicale, respectiv pentru a facilita și obține pensionarea pe caz de boală/ invaliditate pentru tatăl denunțătorului. Suma de bani pretinsă a fost primită în două tranșe, prima în valoare de 1.000 de euro, la începutul lunii iunie 2023, iar cea de-a doua, în valoare de 500 euro, în data de 24 iulie 2023, când a fost constatată infracțiunea flagrantă. Menționăm că denunțul a fost formulat la data de 7 iulie 2023 la sediul SJA Vâlcea, acesta fiind înaintat cu celeritate Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au dispus, la data de 25 iulie 2023, punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat, la data de 24.07.2023 fiind dispusă măsura reținerii pentru o durată de 24 ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență. La data de 25.07.2023, ca urma a propunerii unității de parchet competente, Tribunalul Vâlcea a emis pe numele inculpatului un mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile” , au anunțat reprezentanții SJA Vâlcea după organizarea acestui flagrant. „După constatarea infracțiunii flagrante, ofițerii SJA Vâlcea au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la locuința inculpatului. Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție” , mai arată sursa citată. Sursă foto: Arhivă

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Comuna Galicea - Telefon 0745 363 878