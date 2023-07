Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Din această săptămână, pentru evitarea aglomerațiilor la casa de bilete, mai ales în zilele însorite de week-end, la Ștrandul Ostroveni din Râmnicu Vâlcea se poate intra și cu bilete achiziționate on-line de pe site-ul IaBilet.ro . Procesul de achiziție este foarte simplu, pagina bazei de agrement se găsește ușor tastând în căsuța de căutare termenul „Ostroveni”. Tarifele sunt aceleași, respectiv 15 lei pentru adulți, 8 lei pentru copii sau 100 de lei un abonament cu 30 de intrări . După achiziționarea biletelor, codul QR al acestora trebuie prezentat (printat sau direct de pe dispozitiv mobil) la cititoarele aferente celor cinci turnicheți de la intrare. Serviciul de achiziționare on-line a biletelor va fi valabil până în data de 15 septembrie 2023. Ștrandul Ostroveni oferă turiștilor două bazine cu apă sărată și două bazine cu apă dulce, acestea din urmă fiind prevăzute cu fântâni arteziene și amenajări specifice pentru copii. Apa sărată este adusă direct din mina de sare de la Ocnele Mari și are proprietăți curative deosebite, fiind recomandată pentru afecțiuni reumatismale. Baza de agrement are acoperire WiFi gratuită, precum și o zonă sportivă alcătuită din două terenuri de fotbal și tenis de câmp dotate cu nocturnă, lângă care este amenajat și un loc de joacă pentru copii cu tobogan, leagăne și trambulină.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Comuna Galicea - Telefon 0745 363 878