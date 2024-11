Bianca Bazaliu, evoluție sublimă

Email the Author

La reluare, începe goana după egalare, cu tribunele pline de români galbeni-tricolori și entuziaști, animați de o galerie vâlceană neobosită. Apare Oana Borș, iată că, în fine, livrează și extremele. Suntem mai bine în joc, suntem acolo, dar ratăm deprimant momentele critice, iar Cholevova mai dă niște „urechi” portărițelor noastre, spre disperarea tribunelor. De prin minutul 45 , apărarea noastră recuperează tot mai des, Curmenț crește în procentaj de eficiență, iar Boiciuc randamentul. Daaaaaa! Ostase egalează la 25 în minutul 53 și tensiunea se duce spre cote inimaginabile. Și când „Am jucat ca niciodată, Am pierdut ca de obicei” plutește în Főnix Arena, Bianca Bazaliu se ridică imperial deasupra tuturor, poate la cel mai bun ei meci la națională, exact când a trebuit. Sânge rece și trei goluri consecutive, punem două diferență în favoarea noastră, dar Cholevova mai lovește o dată. E ultimul minut și Oana Bors pleacă singură pe extremă, ca Ada Nechita odinioară cu Danemarca, boltă, privirile tuturor însoțesc drumul mingii, inimile imploră. Bară, bară? Nu, e gol, e goooool! „Les jeux sont faites”, victorie fabuloasă România!

