„COCKTAIL” din patru feluri de droguri! A intervenit Poliția

• oamenii legii au acționat în nordul județului pentru combaterea consumului de droguri în rândul tinerilor

Zilele trecute, polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea au surprins în trafic un bărbat în timp ce conducea un autovehicul pe Drumul Național 7A, pe raza orașului Brezoi, sub influența substanțelor psihotrope.

„În urma testării cu aparatul drugtest, a rezultat o valoare pozitivă la patru substanțe psihoactive, motiv pentru care conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării de mostre biologice pentru stabilirea prezenței substanțelor psihoactive în organism. În acest caz, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, ne-au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.