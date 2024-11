VICTORIE DE MORAL PENTRU DEBRECEN

Email the Author

Așa că, la reluare, s-a risipit imediat, 22-22, minutul 39, urmare a pătrunderilor craiovene pe centru. Însă Foggea s-a apropiat de 30% salvate, Maidhof și Cholevova au dat bine de la 9 m, așa că ne-am distanțat din nou, 26-22. Dar gazdele au ținut aproape, spărgând mai ales pe partea stângă a defensivei noastre, inabilă în destule momente. 28-27 în minutul 56, iarăși emoții plus niște arbitri stupizi care nu au văzut agresiunea la Rebeca. Totuși Vâlcea a gestionat bine finalul și a câștigat meritat cu 30-28.

Pe banca SCM-ului, Rasmus Poulsen, confirmat intermediar, o soluție la îndemână și decentă, dar nu Daniela de Jong, in continuare cu ceva dureri la spate.

