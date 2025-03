UAT Comuna Olanu – anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

UAT COMUNA OLANU prin Popa Razvan Florentin, cu sediul in jud.Valcea, com.Olanu, sat Olanu anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „EXTINDERE RETEA APA SI CANALIZARE IN COMUNA OLANU” propus a fi amplasat in judetul Valcea, com.Olanu. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu nr.6 şi sediul UAT COMUNA OLANU, în zilele de luni- vineri, între orele 9.00 – 14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu nr.6.