SUTE DE COPII ȘI ADOLESCENȚI se pregătesc să devină sportivi de performanță în pepinierele din cadrul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea

Tot de gratuitate beneficiază și cei 484 de copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 5 și 19 ani din cadrul Centrului de copii și juniori – secția fotbal care, sub instruirea a șase antrenori calificați, au înregistrat, în ultima perioadă, performanțe remarcabile: locul I în campionatul național U19, locul II în campionatul național U17, participări cu mai multe echipe în campionatele județene U11, U13 și U15 sau trofeele „Gheorghe Ene” și „Gheorghe Ola”. În plus, cinci dintre juniorii proveniți din Centrul de copii și juniori fotbal al SCM evoluează în echipa de fotbal seniori a clubului, înființată în anul 2022, care și-a fixat ca obiectiv în sezonul competițional curent accederea în Liga a III-a. În context mai este de precizat că acest centru de la Râmnicu Vâlcea reprezintă singura Academie de Fotbal din județ. În topul realizat de Federația Română de Fotbal, aceasta se situează pe un onorant loc șapte la nivel național între cluburile cu activitate de copii și tineret.

Secția de fotbal are șase antrenori

