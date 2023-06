Email the Author

După îmbunătățirea vremii din ultimele zile, dar și ca urmare a finalizării anului școlar, Baza de agrement „Ştrand Ostroveni” din administrarea Primăriei municipiului (deschisă la 1 iunie pentru actualul sezon estival) începe să se anime cu vizitatorii cărora le pune la dispoziție aceleaşi condiţii ca în anii precedenți: două bazine cu apă dulce, două bazine cu apă sărată, grupuri sanitare curate şi moderne şi spaţii elegante pentru comerţ şi alimentaţie publică. Tarifele au rămas neschimbate, respectiv 15 lei pentru adulţi şi 8 lei pentru copiii cu vârsta între 5 şi 14 ani , micuții sub 5 ani au accesul gratuit. Pensionarii din Râmnicu Vâlcea se bucură în continuare de gratuitate în zilele de luni până joi, în baza prezentării la intrare a cuponului de pensie şi a actului de identitate. Programul de funcţionare al ștrandului din sudul municipiului este între orele 08.00 – 20.00 de marţi până duminică, iar lunea între orele 11.00 – 20.00.

