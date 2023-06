Claudia Goga și Eduard Maricuț, noii președinți Rotary

Email the Author

Email the Author

About Ionut Popa,

Miercuri, 21 iunie 2023, s-a desfășurat ceremonia de rotire a colanului, moment care marchează o nouă și promițătoare etapă în viața cluburilor Rotary Cozia și Râmnic din municipiul nostru. Claudia Goga și Eduard Maricuț au preluat locurile de președinți de la Bogdan Gologan și Andrei Stoicea pentru mandatul 2023-2024, lideri care au marcat un prag major în tranziția acestor două cluburi rotariene. Ceremonia oficială a reunit numeroși invitați de seamă, printre care Valentin Cismaru, fostul Guvernator al Districtului Rotary 2241, Dragoș Constantinescu, președintele Rotary Club Râmnicu Vâlcea, dar și Fredi Călinoiu. Aceștia au onorat invitația noii conduceri, dovedindu-și în acest mod direct și concret deplina încredere și susținere în capacitățile proaspeților președinți de a duce tot mai departe valorile și obiectivele cu care Rotary s-a definit și va continua să se definească. Într-o atmosferă de profundă bucurie și reală camaraderie, Bogdan Gologan și Andrei Stoicea și-au exprimat recunoștința și mulțumirea față de toți membrii Rotary, pentru întregul suport și implicare dovedite în mandatul 2022-2023. Aceștia n-au uitat să reafirme importanța misiunii unui rotarian în comunitate, prin puterea exemplului personal, încurajând pe toți cei prezenți la eveniment să-și continue neabătuți promovarea valorilor umanitare în direcția schimbării pozitive a societății atât la nivel local dar și global. Claudia Goga și Eduard Maricuț au acceptat cu reală emoție, onoare și responsabilitate noul lor rol de președinți ai Rotary Club Cozia și Rotary Club Râmnic pentru mandatul 2023-2024, reafirmând angajamentul închinat tradiției rotariene spre proiecte umanitare, dezvoltarea tinerilor și promovarea păcii și înțelegerii între oameni. Ceremonia oficială de rotire a colanului s-a remarcat prin reafirmarea unanimă a misiunii Rotary de a produce diferența în viețile celor aflați la nevoie. Rotary este o organizaţie mondială ce grupează reprezentanţi ai elitei profesionale, de afaceri și lideri ai comunităţilor locale. Membrii cluburilor Rotary, cunoscuţi și sub numele de Rotarieni, oferă servicii umanitare și încurajează promovarea standardelor etice ridicate în toate profesiile, ajutând la instaurarea păcii și înţelegerii în lume. Astăzi există peste 46.000 de cluburi Rotary, în peste 200 țări și regiuni geografice. Cluburile sunt apolitice, nereligioase și sunt deschise tuturor culturilor, raselor și credinţelor. Primul club Rotary din lume a luat fiinţă la Chicago, în data de 23 Februarie 1905, la iniţiativa lui Paul Harris, un avocat care a reuşit să grupeze într-un club profesional acel spirit de prietenie pe care l-a simţit în micul oraş al tinereţii sale. Numele Rotary derivă din practica de început a rotaţiei locaţiei întâlnirilor, între sediile membrilor clubului.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Comuna Galicea - Telefon 0745 363 878

Calendar apariții iunie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « mai