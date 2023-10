Email the Author

Am semnat astăzi, în prezența domnului Adrian Câciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, un contract pentru sănătatea vâlcenilor, un proiect ce cuprinde noi investiții în dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești. Proiectul, aprobat la finanțare prin PNRR, are o valoare de 4.261.620,33 lei (cca 850.000 euro), bani care vor fi folosiți pentru achiziționarea de echipamente medicale și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale. Este vorba despre dotarea laboratorului de microbiologie cu: analizoare automate și semiautomate, sistem de neutralizare deșeuri infecțioase, echipament automat de diagnostic molecular detecție și diferențiere infecții nosocomiale, purificator de aer pe bază de plasmă, microscop trinocular de laborator și altele. Acest moment important pentru noi vine iată, la numai câteva zile de la semnarea contractului pentru construirea unei noi clădiri de spital, cu două blocuri operatorii, la SJU Vâlcea, și cu dotări similare contractului pe care l-am semnat astăzi, pentru Spitalul din Mihăești. Sunt bucuros că reușim să atragem din nou fonduri pentru îmbunătățirea serviciilor medicale în spitalele vâlcene. Îi mulțumesc domnului ministru Adrian Câciu fiindcă a răspuns invitației de a fi prezent astăzi la Vâlcea, dar și pentru susținerea pe care o acordă proiectelor noastre pentru dezvoltarea județului.

Luni, 23 octombrie 2023, cu începere de la ora 12.00, în Sala „Mircea cel Bătrân” a Consiliului Județean Vâlcea, se va desfășura semnarea contractului de finanțare a obiectivului de investiții intitulat „Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie «Constantin Anastasatu» Mihăești cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale” . Acest proiect, implementat cu sprijinul Consiliului Județean Vâlcea, a fost aprobat spre a fi finanțat cu fonduri nerambursabile ce vor fi alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Din partea Guvernului, la ceremonia de semnare a contractului de finanțare la care am făcut referire va participa Adrian Câciu – ministrul Investiții și Proiectelor Europene. Sursă foto: Arhivă

