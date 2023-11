Email the Author

Un alt moment al zilei de joi va fi cel al deschiderii Târgului „Decembrie Magic”. În cele 29 de căsuțe decorate cu specific hibernal se vor comercializa produse specifice (jucării, cadouri, dulciuri, vin fiert etc.), iar copiii vor avea la dispoziție un carusel și o roată panoramică. Programul de funcționare a târgului este între orele 10.00 – 20.00, în zilele de luni-joi, și între orele 10.00 – 21.00, în zilele de week-end. Ca urmare a tradiției îndelungate a acestei manifestări, municipalitatea a demarat procedurile pentru înscrierea mărcii „Decembrie Magic” la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci – OSIM, astfel încât acest nume să fie, de acum înainte, legat exclusiv de Râmnicu Vâlcea.

