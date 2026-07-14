S-a încheiat BAC-UL. Un singur 10 pe line, în Vâlcea. Cine, unde? 👇🏻👇🏻👇🏻

Ministerul Educației și Cercetării a publicat ieri, 12 iulie, pe site-ul dedicat bacalaureat.edu.ro, rezultatele obținute, în urma soluționării contestațiilor, de către absolvenții studiilor liceale care au susținut probele Examenului Național de Bacalaureat în sesiunea iunie 2026. Analiza acestora relevă faptul că, după soluționarea contestațiilor, rata de succes a crescut cu 2,1% – de la 74,8% la 76,9% – pe ansamblul tuturor promoțiilor.

În județul Vâlcea, rata de promovare pentru promoția curentă este de 77,32 %, iar pentru promoțiile anterioare este de 35,54 %. După soluționarea contestațiilor, rata de succes este de 72,84 % – pe ansamblul tuturor promoțiilor. Au promovat 1644 de candidați, dintr-un total de 2257 de candidați prezenți.

Cele mai multe medii s-au situat în intervalul 8.00-8.99 (449 candidați – promoții cumulate), iar un candidat a încheiat probele scrise cu media 10. Așadar, singura medie de 10 de la Bacalaureat, din județul Vâlcea este a unui elev de la Colegiul Național ,,Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea, Ilie-Claudiu Clenci, absolvent al clasei a XII-a C, matematică- informatică, intensiv informatică.

Pe disciplinele de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:

8 candidați au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;

84 de candidați au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului;

68 de candidați au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

Numărul contestațiilor înregistrate în sesiunea curentă a fost de 1110.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;

susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

A doua sesiune a examenului național de bacalaureat din acest an se va desfășura în perioada 3 – 24 august, fiind precedată de etapa de înscriere (14 – 21 iulie).