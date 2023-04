Drum blocat de pietre sau de «bolovani»?

Email the Author

Email the Author

About Alin Tudoroiu,

Și nu a durat o oră, două, ci până la lăsarea serii, iar după nicio zi, ce să vezi! aceeași poveste. Locuitorii, oamenii de afaceri, turiștii veniți pentru tratamente sau relaxare, cu care am stat de vorbă, arată cu degetul spre cei de la Prefectură și, de ce nu, către Drumuri Naționale, pentru că nu s-a reușit încadrarea rapidă a acestei calamități în situații de urgență (dat fiind faptul că totul a fost paralizat zeci de ore), pentru a se interveni pentru eliberarea drumului dar și pentru a asigura cât se poate de bine siguranța versanților cu pricina. Locuitorii, turiștii orașului au avut de suferit (și de rău de povestit), șoferii de tir blocați au rămas prin parcări acolo unde li s-au terminat timpii de condus… Nimic nu a fost roz, așa cum poate arată niște hârtii prin niște birouri…Iar natura nu s-a speria ea de cele 2-3 buldozere venite să dea piept cu pietrele. Oricând se poate iar «lua la trântă» cu DN 7 CC, așa că haideți autorități, să interveniți înainte…nu în timpul sau după. Cam așa suna mesajul oamenilor din zonă, un pic cosmetizat de mine (era un pic mai dur și mai direct….)

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții aprilie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « mart.

Caseta redacțională Președinte de Onoare: Ioan Barbu

Director onorific: Lilian ZAMFIROIU

Administrator: Sorin Alexandru Barbu

e-mail: office@curierul.ro

Director de Publicitate: Alin Emilian Tudoroiu

e-mail: publicitate@curierul.ro

Corespondenți Germania:

Dr. Radu Dobrescu

Dr. Christian Pelshenke

Redactori-colaboratori (redactia@curierul.ro):

Marius Constantin Ciutacu, Sebastian Iulian Cîrciu, Gabriel Teodorescu

Râmnicu Vâlcea, Carol I 19, Vâlcea, 240591, România

Tel.: 0250/73.23.25; 0350/40.17.02;

Fax: 0250/73.23.26; 0350/40.17.03;

www.curierul.ro

www.curieruldevalcea.ro

ISSN: 1220-9597 / ISSN-L: 1220-9597