PATRU VÂLCENI s-au „transferat” la Mioveni. Acolo vor primi gratuit cazare, mâncare, haine, dar și gratii la ferestre

La data de 25 octombrie 2023, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Vâlcea, împreună cu cei de la Poliția orașului Băbeni, Posturilor de Poliție Racovița și Sutești au pus în aplicare mai multe mandate de executare a pedepsei. Este vorba despre un bărbat condamnat pentru trafic de droguri și alți trei bărbați condamnați pentru infracțiuni la regimul rutier.

Brezoi, Râmnicu Vâlcea, Băbeni și Sutești, localitățile de domiciliu ale celor mai noi „recruți”

Polițiștii au identificat un bărbat, în vârstă de 53 de ani, pe numele căruia Judecătoria Brezoi a emis un mandat de executare a pedepsei de un an și 6 luni de închisoare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

În municipiul Râmnicu Vâlcea, polițiștii au identificat un bărbat, în vârstă de 25 de ani, pe numele căruia Tribunalul Vâlcea a emis un mandat de executare a pedepsei de 3 ani și 7 luni de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri.

Alt bărbat, în vârstă de 58 de ani, din orașul Băbeni, pe numele căruia Judecătoria Brezoi a emis un mandat de executare a pedepsei de 10 luni închisoare, este condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

De asemenea, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu cei din cadrul Postului de Poliție Sutești au mai acționat pentru depistarea unui bărbat, în vârstă de 27 de ani, domiciliat în comuna Sutești. Pe numele acestuia din urmă Judecătoria Drăgășani a emis mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, fiind condamnat definitiv la 8 luni închisoare, pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice. Persoanele în cauză au fost escortate și încarcerate în Penitenciarul Mioveni, din județul Argeș.

