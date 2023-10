UN NEAMȚ, PRINS BEAT la volan pe străzile Râmnicului

La data de 26 octombrie 2023, polițiști din cadrul Biroului Rutier Râmnicu Vâlcea au depistat un bărbat, în vârstă de 56 de ani, cetățean german, în timp ce conducea un autoturism, în municipiul Râmnicu Vâlcea, sub influența băuturilor alcoolice.

„Întrucât emana halenă alcoolică, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat. Persoana în cauză a fost condusă la o unitate spitalicească, pentru recoltarea de mostre biologice, în vederea stabilirii concentrației alcoolice în organism. Polițiștii au întocmit dosar penal, în care efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, ne-au anunțat polițiștii vâlceni.

Sursă foto: Arhivă