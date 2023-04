Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Sunt eligibile pentru a participa la program persoanele care: • au împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 27 ani; • au cetățenia română; • cunosc limba română, scris și vorbit; • au capacitate deplină de exercițiu; • cunosc cel puțin o limbă străină de circulație internațională; • au cunoștințe în domeniul IT; • nu sunt active pe piața muncii; • nu au absolvit Programul Oficial de Internship al Guvernului României; • îndeplinesc condițiile specifice prevăzute în fișa de internship a postului pentru care aplică; • îndeplinesc condițiile generale prevăzute de Legea nr. 176/2018 privind internshipul, cu modificările și completările ulterioare.

Programul Oficial de Internship al Guvernului României va continua și în acest an, 150 de stagiari având șansa de a activa în instituțiile administrației publice centrale, în perioada 3 iulie – 31 august 2023. Tinerii interesați de această oportunitate se vor putea înscrie pe platforma www.internship.gov.ro , până la data de 5 mai 2023. Fiecare aplicant va trebui să își creeze un profil de candidat, iar o comisie va analiza dosarele și va organiza interviuri în baza cărora se va face selecția viitorilor interni. Candidaturile depuse vor fi evaluate în perioada 8 mai – 23 iunie 2023, rezultatele finale urmând a fi publicate pe 26 iunie 2023.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții aprilie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « mart.

Caseta redacțională Președinte de Onoare: Ioan Barbu

Director onorific: Lilian ZAMFIROIU

Administrator: Sorin Alexandru Barbu

e-mail: office@curierul.ro

Director de Publicitate: Alin Emilian Tudoroiu

e-mail: publicitate@curierul.ro

Corespondenți Germania:

Dr. Radu Dobrescu

Dr. Christian Pelshenke

Redactori-colaboratori (redactia@curierul.ro):

Marius Constantin Ciutacu, Sebastian Iulian Cîrciu, Gabriel Teodorescu

Râmnicu Vâlcea, Carol I 19, Vâlcea, 240591, România

Tel.: 0250/73.23.25; 0350/40.17.02;

Fax: 0250/73.23.26; 0350/40.17.03;

www.curierul.ro

www.curieruldevalcea.ro

ISSN: 1220-9597 / ISSN-L: 1220-9597