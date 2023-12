Laurențiu Cazan, „ajutorul” lui Moș Nicolae în Șirineasa

„Moș Nicolae a ajuns la Șirineasa, iar noi am fost ajutoarele lui! Alături de doamna senator Claudia Mihaela Banu, domnul secretar de stat Aurel Simion, Nicolae Luca, împreună cu echipa PNL Șirineasa am reușit să aducem zâmbetul pe buze câtorva zeci de copii din comună, în prag de Moș Nicolae. Zâmbetele lor mi-au amintit de perioada când și eu îl așteptam pe Moșu’, care a venit și la mine chiar și acum, cadoul primit fiind bucuria văzută în ochii acestor minunați copii”, ne-a transmis Laurențiu Cazan, deputat liberal de Vâlcea.

