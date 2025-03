Email the Author

În ceea ce privește beneficiul ordinului, aici am mici rezerve. Sunt federații și țări în care modelul acesta nu a funcționat și a fost abandonat. Urmează ca și noi să ne pronunțăm după câțiva ani de practică și analiză. Ca orizont de timp, nu îl văd eficient mai devreme de 5 ani, iar rezultatul lui constă tot în pregătirea sportivilor români, ambiția lor de a performa și echilibrul real dintre valoarea ca sportiv și remunerația solicitată. În acest moment, „joacă” pașaportul românesc, deoarece sumele crescute artificial de aceștia sunt mult peste valoarea lor si aportul la echipă. Ori viața a demonstrat că la un moment dat există un „reset”, asta să îi preocupe.

Este o decizie așteptată de mulți oameni din sport, în general, dar și din handbal în particular. În felul acesta se clarifică odată pentru totdeauna ce înseamnă acel 40%. Totodată, va fi clar pentru cei care vor să respecte acest ordin ce au de făcut.

În concluzie, obligativitatea prezenței pe teren a jucătorilor români în proporție de 40% are la bază o măsură justificată de un obiectiv legitim, de natură strict sportivă/competițională, iar măsura impusă respectă analiza proporționalității, fiind adecvată și necesară pentru atingerea obiectivelor / scopurilor propuse.”

Pe de altă parte, în analiza de proporționalitate, Înalta Curte are în vedere și dezideratul maximizării rezultatelor investiției făcute de stat în sportul românesc, investiții care, în lipsa creării unor oportunități reale de valorificare a sportivilor români, riscă să nu se materializeze în rezultate în plan sportiv pentru România.

