Claudia Banu și colegii liberali din Senat au votat proiectul care prevede interzicerea comercializării către minori a țigărilor electronice și a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului

Zilele trecute, în Senat, s-a dezbătut și votat proiectul de lege care extinde interzicerea comercializării către tinerii cu vârsta sub 18 ani a țigaretelor electronice, flacoanelor de reumplere pentru țigarete și a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului. Printre parlamentarii care au votat acest proiect s-a aflat și Claudia Banu, senator liberal de Vâlcea, care ne-a prezentat mai multe informații pe marginea subiectului.

„Anul acesta s-au împlinit 105 ani de la Marea Unire, prilej de sărbătoare pentru cele două camere reunite în cadrul ședinței solemne. Am purtat cu mândrie «cămașa cu altiță», un simbol al românilor și o dovadă a existenței și continuității noastre pe aceste meleaguri. În acest context, am dezbătut o nouă propunere, care vizează dezvoltarea sănătoasă a generațiilor viitoare. Am votat un proiect legislativ benefic pentru sănătatea minorilor, cu scopul de a reduce expunerea acestora la produsele ce le pot afecta sănătatea, cum ar fi tutunul și derivatele acestuia. Statisticile arată că peste 20% din elevi consumă produse din tutun, fapt ce se reflectă în realitatea de zi cu zi din jurul școlilor, din parcuri, de pe străzi”, și-a început Claudia Banu expunerea.

Ce prevede proiectul de lege adoptat în Senat?

„Actul normativ, care a trecut de Senat, extinde interzicerea comercializării către tinerii cu vârsta sub 18 ani pentru: țigaretele electronice, flacoanele de reumplere pentru țigarete, dispozitivele electronice pentru încălzirea tutunului. Totodată, se stabilește implicarea școlilor în procesul de prevenire și control al acestui comportament, instituțiile de învățământ având obligația de a introduce în regulamentele proprii măsuri coercitive aplicate elevilor, pentru nerespectarea prevederilor referitoare la vânzarea, deținerea și utilizarea tuturor categoriilor de produse care conțin tutun, a țigaretelor electronice și dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului, în incinta acestora”, a explicat Claudia Banu cu privire la proiectul de lege recent adoptat în Senat.