La mulți ani, arhiviști!

În fiecare an, la data de 31 octombrie, Ziua Arhivelor Naţionale este sărbătorită pe întreg cuprinsul țării prin intermediul direcțiilor județene ale Arhivelor Naționale. Evenimentul este marcat, la nivel central, de Arhivele Naţionale ale României prin organizarea unor acţiuni menite să aducă în atenţia opiniei publice locul şi rolul acestei instituții în societate. Sunt astfel încurajate dialogul cultural, schimburile de idei, promovarea dimensiunii culturale a instituţiei şi rolul ei în cunoaşterea, conservarea şi valorizarea documentului de arhivă ca o componentă esenţială a patrimoniului cultural naţional. Cu acest prilej, ziarul nostru le transmite tradiționalul «La mulți ani cu sănătate!» actualilor, dar și foștilor angajați ai Direcției Județene a Arhivelor Naționale Vâlcea.

